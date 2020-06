Seis fallas imperdonables de Colombia en su aspiración al Mundial 2023

Colombia no logró la sede del Mundial Femenino 2023 a pesar de su agresiva campaña de las últimas semanas, apoyada por varias jugadoras.

Pero ya con cabeza fría y sin el factor emotivo de por medio, no debería haber sorpresa: fue la peor de las cuatro candidatas en la evaluación de los expertos de la FIFA y, en realidad, habría sido algo desconcertante su elección después de haber fallado en varios de los requisitos mínimos.



La calificación final fue de apenas 2,8 sobre 5, frente a los 4,1 puntos que logró la sede de la Copa Mundo, la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda. ¿En qué falló Colombia? Repasamos los puntos relevantes:



La infraestructura



La diferencia era de día y noche entre los oceánicos y los latinoamericanos: los primeros ofrecieron 12 sedes y 13 estadios en Perth, Adelaida, Melbourne, Sidney, Launceston, Newcastle y Brisbane en Australia y en Auckland, Hamilton, Wellington, Christchurch y Dunedin en Nueva Zelanda; mientras Colombia esperaba competir con 11 posibles sedes, entre las cuales muy pocas cumplían el aforo de 30.000 espectadores para las primeras fases y ninguna tenía capacidad para albergar la final (55.000 espectadores). Los primeros tenían varios estadios en ese rango y de hecho la ocupación media es de 36.000 espectadores.



¿Colombia? Ninguno de sus estadio llegó a la calificación de 3 sobre 5, el estadio de la capital fue uno de los peor calificados y todos 'se rajaron' ante los expertos de FIFA, que los calificaron así:



Hernán Ramírez Villegas - Pereira - 2.9

Atanasio Girardot - Medellín - 2.8

Pascual Guerrero - Cali - 2.6

Metropolitano - Barranquilla - 2.5

Palogrande - Manizales - 2.5

General Santander - Cúcuta - 2.5

Centenario - Armenia - 2.5

Alfonso López - 2.4

El Campín - Bogotá 2.2

Jaime Morón - Cartagena - 1.9



Dudas en seguridad



La FIFA le explicó a Colombia, que envió una carta reclamando un juicio más considerado, que comparte la opinión sobre la mejoría en la situación de seguridad, pero precisa que las fuentes consultadas indican un elevado nivel de riesgo en comparación con las otras candidaturas.



Igualmente afirmó que incidió que la candidatura de Colombia "no presentó las garantías gubernamentales en materia de seguridad".



La secretaria Fatma Samoura, en respuesta a Colombia, con copia a los miembros del Consejo, recordó que la organización informó en todo momento a las candidatas sobre el proceso de evaluación, así como del sistema de puntuación antes de acabar el plazo de presentación en diciembre de 2019.



Problemas sanitarios



Otro punto en el que la candidatura de Colombia no cumplió los requisitos fue el factor sanitario. La FIFA explicó que la evaluación lo dejó en "riesgo medio" para el epígrafe "salud, servicios médicos y control de dopaje" y tiene una razón. Dicen los evaluadores que, pese a existir centros de atención sanitaria a distancia razonable de las instalaciones, al evaluar los riesgos de contraer enfermedades infecciosas los pacientes con cuadros graves podrían requerir la evacuación a otro país.



Poco interés comercial



La FIFA afirma que, en comparación con ediciones anteriores, especialmente la de Francia 2019 que rompió todos los récords, aunque los costos serían relativamente bajos, los ingresos previstos serían "modestos".



La cifra de 22,2 millones de dólares que Colombia estimó por la venta de entradas era notablemente inferior a la de Francia, a pesar de que la Copa Mundo tendrá ocho selecciones más y ampliará en doce el número de partidos.



La inesperada votación



Colombia solo contó con los votos de la UEFA y la Conmebol en la elección final, que premió a Australia y Nueva Zelanda con 22 votos contra 13.



África inclinó la balanza pues los 7 votos fueron para los oceánicos, que se sumaron a 7 de Asia (estaba previsto tras el retiro de Japón) y 2 de OCeanía. El desconcierto fue por la decisión de Concacaf, cuyos líderes aportaron 5 votos para el ganador. ¿No era, por cercanía, más posible un apoyo a Colombia? En teoría sí pero hay que recordar que Estados Unidos, Canadá y México, que harán el Mundial masculino del 2026, tenían una deuda con Nueva Zelanda y Australia. Infantino, tan cercano a la Federación Colombiana y Conmebol, acabó votando a favor de sus evaluadores, como era de esperarse.



¿Una candidatura poco consecuente?



Como la FCF envió una carta a los evaluadores de la FIFA en señal de protesta, Australia y Nueva Zelanda optaron por hacer lo propio, pero apelando al apoyo a la mujer, que se manifiesta por ejemplo desde la presidente de esta segunda nación: “Somos líderes no solo en el fútbol femenino, sino en el camino para lograr la igualdad de género tanto dentro como fuera del campo”, dijo el ganador de la sede en su misiva.



“Hemos logrado la igualdad salarial para nuestros equipos nacionales femeninos y esto es algo de lo que estamos muy orgullosos... Este torneo brindará la oportunidad de hacer crecer el fútbol femenino en toda Asia-Pacífico y más allá, y brillaremos una luz en el juego femenino como nunca antes". Para Colombia, que no sabe si habrá Liga en 2020, que viene de un par de torneos cortos y sin garantías laborales y que ha visto estancado el desarrollo de la disciplina en los últimos años, era difícil competir con eso.