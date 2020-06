¿Selección Colombia sin casa? Duda en crisis sanitaria de Barranquilla

Con mucha preocupación se han recibido las declaraciones de la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien ha dejado en el aire una posibilidad cierta: la Selección Colombia podría quedarse sin casa para el inicio de la Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022.

La mandataria no dejó dudas al responder sobre el uso del estadio Metropolitano de Barranquilla: “A hoy es imposible que se juegue un partido de la Selección. No podemos promover este tipo de eventos masivos, exponiendo a nuestra gente".



Así, contundente, fue Noguera en su declaración a Blu Radio: “Ahora es muy difícil hacer eventos de esta índole, no se puede exponer a nuestra gente. Pero sí hay que decir que esto (coronavirus) es muy cambiante y de acá a septiembre ojalá la situación sea mejor”.



Y su preocupación tiene una base en la realidad: Atlántico aporta 10.000 contagiados del total de 80.000 casos que contabiliza el país, lo cual, hoy mismo, está más cerca de una cuarentena más estricta que del regreso a la normalidad.



La declaración de la Gobernadora se da justo un día después de la ratificación en la FIFA del inicio de las eliminatorias en Suramérica y en otras confederaciones en el mes de septiembre.... si el virus lo permite, claro está.