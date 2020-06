Así se despide Pisano de América: las letras que le ponen fin al ciclo

Matías Pisano se despide de América de Cali luego de un año en la institución con la que salió campeón, jugó Copa Libertadores y también hubo un poco de polémica por expresar sus pensamientos.

En sus redes sociales, el atacante argentino compartió un video en el que recordó algunos de sus buenos momentos en la institución vallecuacana.

Acompañando las imágenes, Matías Pisano escribió una sentidas palabras de lo que significó jugar con los escarlatas en en el último año.

“Llegué diciendo que iba a darlo todo para conseguir que el club vuelva a lo más alto del torneo local y del continente y hoy me despido campeón del fútbol colombiano y con el recuerdo cercano del gol en Copa Libertadores. Y así es como el América merece estar: En lo más alto de Colombia y siendo protagonista de cada torneo continental", escribió.

Sobre la polémica que generó su salida de la institución, Pisano escribió que “si marqué cosas que no me gustaban de la estructura del club es porque creo, con todas mis convicciones y porque así lo dice la historia, que América de Cali está para mucho más. Y para seguir creciendo hay que pensar como campeones y mejorar. No debe pasar nunca más tanto tiempo para volver a festejar, los logros tienen que volverse costumbre".

Finalmente, Pisano destacó que se va con un gran agradecimiento hacia los hinchas que lo apoyaron en su tiempo con el equipo americano y que será un seguidor más del club desde la distancia.