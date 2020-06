Santa Fe se juega la última carta por Sambueza: así va la negociación

La continuidad de Fabián Sambueza en Santa Fe no está descartada o confirmada. A la película le queda un capítulo más y se podría definir todo este fin de semana, pues ambas partes, jugador y presidente, siguen en conversaciones para que el volante se quede o desista.



No ha sido fácil: Santa Fe propone pagarle el 50% de lo que se venía ganando el argentino, una situación que ha comprometido seriamente la posibilidad de que el estelar jugador se quede, ya que cumple su contrato este 30 de junio.



Eduardo Méndez, presidente del club bogotano, explicó que ante la propuesta que hizo de pagarle la mitad de lo que venía devengando, se han mantenido las conversaciones con Sambueza y con Claudio Moggi, su representante. “Estamos esperando, hemos hablado de números, continuamos en la negociación y esperamos una respuesta este sábado con una contrapropuesta”, comentó en rueda de prensa virtual.



Ante los rumores de jugadores que puedan suplir la posible ausencia de Sambuenza, el dirigente dijo que no tiene un plan B, “porque no lo he descartado, no se han terminado las conversaciones con él. Sé que me han querido meter presión por el tema de Sambueza. Pero primero está la institución y hemos hecho los esfuerzos necesarios para mantenerlo”.



Méndez desconoció a Álvaro Muñoz como representante de Sambueza. El empresario se manifestó en medios de comunicación diciendo que a Sambueza le estaban pagando la mitad de su salario actualmente, versión que fue calificada como “mentira” de parte del presidente.



“Siempre se ha hablado de acuerdos de pago no de 'rebajas' en el salario. Es falsa la información que ronda que indica que el jugador 'se bajó' el 50% de su salario”, finalizó.