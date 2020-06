¿Volverá a casa? Millonarios podría reforzarse con un 'viejo conocido'

La presente temporada no ha sido la mejor para Millonarios. A los malos resultados del semestre, que tuvo que parar por la crisis sanitaria, al equipo de Alberto Gamero se suman las salidas de varios de sus jugadores durante la época de inactividad, por lo que en el entorno del club han sonado distintos nombres para que refuercen al equipo de cara a un torneo que aún no se ha definido.

Con la llegada de Christian Vargas y la alta posibilidad de la vuelta de Matías de los Santos, el equipo azul podría tener a un viejo y conocido refuerzo en la zaga central: Pedro Franco. Según se informó Diego Rueda, el jugador bogotano habría sido ofrecido al equipo embajador luego de estar cerca a vencer su contrato con el América de Cali.

Con esta información, el técnico de Millonarios, habló con Caracol Radio, y explicó que no descarta la llegada de Franco a la plantilla pero que hasta el momento no se le ha notificado nada: "Pedro Franco es un jugador de experiencia y jerarquía, pero no me han dicho nada de él. Hay una posibilidad muy grande de que nos den a Matías nuevamente, nunca descarto un jugador. Si puede venir sería bueno", precisó el estratega.

Asimismo, el entrenador también habló sobre Jefferson Martínez, explicando que está a la espera sobre su futuro: "Vamos a esperar qué pasa con Jefferson, lo que queremos es el bien para todos. Él tiene una opción de compra alta, es una coyuntura difícil para los equipos. Esperemos a ver qué se define".



Finalmente, Gamero se refirió a Santiago Montoya y la posibilidad para que este conforme el 'nuevo' ataque del equipo capitalino: "Hay jugadores del fútbol base que están en el ataque, 'Santi' Montoya puede jugar abierto o por dentro. Hasta ahora estamos conformando el ataque, estamos mirando las divisiones menores", concluyó.