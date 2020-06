¡Ninguna de las anteriores! Así se podría jugar la Liga de Colombia

Este jueves se presentó una propuesta por parte de América de Cali a los clubes de Colombia, que finalmente tuvo 12 votos a favor para el sistema del regreso del fútbol en lo que queda de este 2020.



La idea consiste en que sí se haga un solo torneo en lo que queda de este año, pero no desde ceros. Es decir, que se reanude la Liga de Colombia I-2020 y que todo siga como va hasta el momento. El cambio principal e importante sería que habría cuadrangulares luego del todos contra todos.

La Propuesta de @AmericadeCali es la elegida con 12 votos



Retomar la @LigaBetPlayD I-2020, ponerse al día con los 2 partidos aplazados, continuar la fase TxT, Cuadrangulares y Final



El tema del descenso se decidirá en la Asamblea del sábado



Hilo con los detalles de propuesta pic.twitter.com/CRMrPLhZuZ — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) June 26, 2020

Recordemos que a este primer torneo tenía solamente semifinales (clasificaban los cuatro primeros equipos) por tiempos de la Copa América. Sin embargo, hay un cambio y es que ahora habría cuadrangulares; se quiere reanudar el campeonato desde la fecha ocho y seguir con el todos contra todos.



La propuesta tuvo 12 votos a favor entre los clubes y fue la escogida, que será presentada en Dimayor en la asamblea de este sábado y se buscará que quede este sistema finalmente para el regreso de la Liga.



Otro tema importante de este formato es que daría facilidad para el inicio de las Eliminatorias en septiembre, pues hay más tiempo de preparación y no habría tantos cruces por partidos.



Sin embargo, no todo es favorable. Hace falta que se acepte en Dimayor, pero podría haber problema por el contrato de televisión, pues en las propuestas anteriores dicho contrato no se quería tocar y se buscaban jugar más partidos sí o sí. Cerca de 100 encuentros en total.



Finalmente, habría otro cambio importante. Entre los 12 equipos que se quedaron por fuera de las finales, se jugarían tres cuadrangulares para definir un cupo a Copa Suraméricana. Avanza el mejor equipo de cada grupo y el mejor segundo. Se jugarían semifinales y la final.

Así serían los cupos a torneos internacionales:

Libertadores: campeón y subcampeón de la Liga, campeón de la Copa Colombia y mejor en reclasificación que no tenga cupo para Libertadores.



Suramericana: siguientes equipos (3) en reclasificación que no tengan cupo a Libertadores. El último cupo se define en el 'campeón' de los 12 que no avanzaron a las finales.