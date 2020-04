¿Portazo a Dimayor? Ministro de deporte no ve prioritario al fútbol

El efecto contrario que tuvo la carta enviada por los clubes de la Dimayor al Gobierno de Iván Duque no parece tener final.

La misiva, en la que se solicitaban ayudas, al considerar que han sido afectados, igual que los negocios del espectáculo o la aviación, por la crisis generada por el coronavirus covid-19, tuvo una respuesta más que contundente de parte del Ministro del Deporte, Ernesto, para quien el fútbol, sencillamente, no es una prioridad en medio de la emergencia santiaria.



En entrevista con Caracol Radio, el ministro fue directo: "En estos momentos no tenemos dinero para el Fútbol Profesional Colombiano ni tampoco tendremos un trato especial, ahorita tenemos otras prioridades en medio de la crisis".



El funcionario, en representación del Gobierno nacional, no cree que la crisis económica que viven y vivirán los clubes los haga necesariamente objeto de beneficios, que están pensados para sectores mucho menos favorecidos, lejos de ganancias extraordinarias como las derivadas de los derechos de televisión o los patrocinios de grandes marcas, por mencionar solo un par de ejemplos.



"El fútbol, con todo lo que lo queremos y nos apasiona, hay que volverlo a movilizar. Pero en este momento, cuando se vienen varias semanas difíciles para el país con el Covid-19, no tendrá un tratamiento preferencial", añadió Lucena, en lo que muchos interpretan como un portazo a la aspiración de los clubes de recibir dineros públicos en medio de la crisis.



¿Será una respuesta tardía a la respuesta de Dimayor en su momento sobre la petición de transmitir al menos un partido por fecha de la Liga Betplay para el público que no puede pagar el Canal exclusivo? Habría que hilar muy delgado para llegar a esa conclusión, pero lo cierto es que por ahora el Estado tiene necesidades evidentemente más urgentes y la fila que le espera al fútbol puede ser muy, muy larga.