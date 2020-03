La respuesta de Vélez a su frase: '¿a dónde les enviamos la factura?'

La Dimayor y su presidente, Jorge Enrique Vélez, han sufrido críticas y burlas por el pedido de ayuda que le hicieron al Gobierno tras la pandemia que afronta el país y el mundo.



El coronavirus detuvo el fútbol y la cuarentena parece que se puede alargar, por lo que no se ve un posible regreso al fútbol aún. Por esta razón, varios equipos de Colombia y Dimayor que tienen problemas financieros, pues no se juega y empiezan a dejar de recibir ingresos.

Dimayor había hecho una carta para el Gobierno pidiendo apoyo. Vélez, por su parte, había mencionado que no pedían 'nada regalado', sino que se les ayudara con préstamos y demás.



Tras esta solicitud, llegaron las críticas y al presidente le recordaron la frase que tuvo luego de que el Gobierno intentó que no se privatizara el fútbol en Colombia cuando llegó el canal prémium de 'Win +'.



"Hablé con el Ministro de Hacienda, eso es inconstitucional. Hoy el fútbol, mañana el cine... Estos son empresas privadas. Hablé con alguien del Gobierno y les dije, no hay problema, a dónde le mando la factura. Si el Gobierno quiere asumir lo de los colombianos, les mando la factura. Pero gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos", dijo en el programa ''En la Jugada, de RCN Radio en ese entonces.



Luego de esto, Vélez habló en 'CityTv' y tocó el tema de las críticas, dejando una respuesta sobre su polémica frase y el actual momento que afronta el fútbol colombiano.



"Si me vas a poner las palabras de dos meses a hoy, pues yo tengo que decir que tienen la razón los que hacen las críticas, claro, ni más faltaba. Pero son dos contextos totalmente distintos, son dos situaciones, hechos distintos, pero si la quieres poner a tema hoy, yo no tengo problema a decir sí, puestas en el día de hoy suenan bastante salidas de contexto y que obviamente no son lo más lógico, pero las situaciones no se pueden poner en temas iguales", dijo.



Para cerrar, Vélez siguió: "Creo que hay que mirarlo en el contexto. No puedes poner en el contexto de ahora, cuando hay una situación mundial, que afecta el universo. ¿Tú podrías calcular cuando lo dije que esto iba pasar ahora? Eso es imposible, ni siquiera estaba. Cuando yo lo dije tenía una razón fundamental en su momento y era que estábamos buscando sacar a tantos equipos que estaban situación y había que buscar cobrar por el fútbol, como lo hacen todos los países del mundo".