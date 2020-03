Como nos cambia la vida: la retadora frase de Vélez al Gobierno Duque

La Dimayor envió este domingo una carta a la presidencia de la República, al mandatario Iván Duque, pidiendo medidas de ayuda para tratar de salvar al fútbol colombiano en medio de la crisis económica que sufre a causa del coronavirus en el país.



La misiva de la dirigencia del FPC, en cabeza de Jorge Enrique Vélez, pide la cooperación del Gobierno para establecer políticas con el fin de mitigar la situación que están atravesando los clubes debido a que no están recibiendo ingresos.



Al parecer, la grave crisis de los clubes del fútbol colombiano le cambió el parecer a Jorge Enrique Vélez, quien hace poco hacía alarde de que la Dimayor y sus equipos son empresa privada y no veía con buenos ojos la intervención del Gobierno de Duque en temas como llevar gratis a los televisores del país el fútbol local.



Con cierta arrogancia, Vélez descartó la opción de que en la reforma tributaria que se estudiaba a finales de 2019, se incluyera un artículo que obligara a transmitir en señal abierta un partido de la Liga y uno de la Primera B. Todo esto porque desde enero de 2020 comenzaba a funcionar el canal Premium y los partidos pasaban a ser privados y se tenía que pagar una mensualidad de $29.900 para tener la exclusividad.



“Hablé con el Ministro de Hacienda, eso es inconstitucional. Hoy el fútbol, mañana el cine... Estas son empresas privadas. Hablé con alguien del Gobierno y les dije, no hay problema, a dónde le mando la factura. Si el Gobierno quiere asumir lo de los colombianos, les mando la factura. Pero gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos”, dijo en su momento el presidente de la Dimayor.



Incluso, en esa oportunidad le dejó claras a los aficionados las dos opciones para volver a ver partidos del equipo de sus amores: “Al hincha le quedan dos alternativas, o ir a los estadios o pagar por ver”.



Sin embargo, Vélez todavía no le responde a los clubes por la alta suma de dinero que les prometió procedente de los derechos de televisión internacional. Ahora deberá cambiar de actitud para ‘pedir cacao’ ante el Gobierno, a ver si le echan una mano.