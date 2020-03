¡Clubes y jugadores, al ring! Viene pelea de lujo por rebaja salarial

El mundo del fútbol discute la grave crisis económica que generará la suspensión indefinida de los torneos profesionales, por culpa del coronavirus covid-19, y muchos jugadores y clubes ya negocian rebajas salariales como una medida para paliar la grave situación.

Pero en Colombia la puja apenas comienza y al ring de boxeo parecen subir con sus trajes más brillantes y su actitud más desafiante, los directivos de los clubes y los representantes de los jugadores en la asociación de futbolistas.



La posición de los primeros ha sido firme desde el comienzo. José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, advirtió que "la verdad es que el fútbol colombiano no aguanta un mes más" y urgió a los jugadores a someterse a tres opciones: negociar una rebaja salarial, tomarse una licencia no remunerada mientras dure la para o suspender contratos. Por fortuna fue solo una primera propuesta...



Pero otros sí pasaron directo a los hechos. Millonarios, por ejemplo, decidió ya que no habrá diálogo con nadie pues la situación es apremiante. De hecho, Gustavo Serpa, presidente de la Junta directiva, habló hasta de cuánto ganan los suyos: "El ochenta y tanto del grupo se ganan menos de 5 millones, pero hay entre cinco o seis que se ganan entre 100 y 200 millones de pesos. Lo que buscamos es que los recursos nos aguanten hasta mayo. Nadie va a dejar de recibir dinero, pero el tope máximo va a estar cerca a los 10 y 12 millones de pesos". Según su cuenta, el que gana 100 millones percibirá por la crisis alrededor del 10 por ciento.



Y los primeros en rebajarse el sueldo, según dijo, serían el técnico Alberto Gamero y el presidente Enrique Camacho, este último con la generosa oferta de no cobrar para facilitar otros pagos. Eso sí, su promesa es que la gente más necesitada no dejará de recibir su salario y que, una vez superada la crisis, todo volverá a la normalidad.



Por esa misma vía estaría el América, pues el máximo accionista, Tulio Gómez, quien advirtió que el campeón "se puede dar la pela" de mantener la escala salarial y los gastos administrativos por un mes, pero dos o más meses después "sería muy jodido".



El caso de Santa Fe se complicó por cuenta de una indelicadeza del presidente Eduardo Méndez, quien resolvió consultar con los hinchas y no con los jugadores una posible reducción salarial. "Yo simplemente me limité a preguntarle a la afición qué es lo que debo hacer. Si prefiere un equipo que cumpla los pagos y sea responsable en la parte institucional, o un equipo que por la necesidad de buscar un título pueda entrar en serios problemas económicos", le dijo a FUTBOLRED. Pero ya los jugadores estaban muy molestos y en ese clima álgido irían todos a una negociación.

En Deportivo Cali la situación es claramente de crisis, aun antes del reinicio de la competencia: "Tenemos para cumplir la quincena de marzo. De ahí en adelante estamos insolventes", reconoció el presidente, Marco Caicedo.



Por ahora en Atlético Junior, uno de los equipos que mejor paga en la Liga, no han manifestado una posición oficial, pero si se alinean con los mencionados clubes, todos en el rango de los poderosos de la Primera A, entonces habría acuerdo casi total en pedirles sacrificio a los jugadores para superar la crisis económica que se anticipa feroz.

Acolfutpro no contempla rebajas... y punto

FUTBOLRED consultó la opinión de la otra acera del problema, la asociación de futbolistas Acolfutpro, cuyo ejecutivo, Carlos González Puche, respondió de manera tajante y dejó entrever que las negociaciones están lejos de ser un tema de solidaridad, cuando lo primero que debería discutirse es la legalidad.



¿Bajo qué condiciones sería discutible una rebaja salarial de jugadores que ayude en la evidente crisis económica?



"Bajo ninguna condición. El contrato de trabajo se acuerda entre partes y la única forma de admitir la rebaja de salario es por las partes, pero hay que recordar que es ilegal desmejorar las condiciones laborales del trabajador, así sea por fuerza mayor. Los clubes han tenido la posibilidad de buscar algunas soluciones, como lo hizo Nacional que acordó no pagar todo lo pactado y diferir el pago a los meses que dure esta situación, pero jamás rebajar el salario, eso es ilegal. Como se formula la pregunta, no hay ninguna condición, ni hay espacio para discusión, cualquier rebaja de salario es ilegal. Nosotros seguimos los lineamientos del gobierno, que no ha permitido ni la suspensión ni mucho menos la rebaja de salario.



Las condiciones de los trabajadores son individuales e individualmente deben ser resueltas esas condiciones de trabajo, porque usted no puede generalizar con jugadores que se ganan el salario mínimo, a los que no se les puede rebajar más. Los futbolistas tienen establecido su presupuesto, ellos también tienen créditos, hipotecas, ayudan a sus familias. En muchos clubes de Colombia los futbolistas se ganan el mínimo.



Además, aquí no se puede comparar con lo que han hecho los jugadores de los grandes clubes del mundo, donde incluso algunos han hecho donaciones gigantes para la crisis: !un solo jugador donó un millón de euros!



¿Qué iniciativas han pasado por alto los clubes y podrían implementarse ahora?



"Lo primero es que hagan buenos contratos de televisión que no sean lesivos para los clubes y también formularía una posibilidad: que desde que la Federación Colombiana de Fútbol y desde la Dimayor se apalanquen préstamos para aquellos clubes que los necesiten y que una vez se normalicen las actividades se devuelvan esos dineros. Esto es una coyuntura, esto no es para siempre. La liga va a continuar y se van a jugar los partidos como se tenían planificados, o sea que se van a restablecer los ingresos por conceptos de patrocinios, televisión, etc.



Este es un tema temporal por lo que no deben meterle la responsabilidad a los jugadores y que grupalmente la Dimayor y la Federación, que tiene contratos con grandes patrocinadores, apoyen de esa manera a los clubes que presentan problemas de liquidez. Que sea la FCF y la Dimayor las que protejan a los clubes y que no le achaquen la responsabilidad a los jugadores y les rebajen sus salarios".