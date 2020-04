¿Vuelve la Liga colombiana después del 13 de abril? Duque da pistas

El 13 de abril es la fecha esperada en Colombia, pues ese día terminará, en principio, el aislamiento obligatorio que impuso el presidente Iván Duque. Uno de los gremios que espera que todo regrese a la normalidad es el fútbol colombiano, pues la Liga y el Torneo de Ascenso se encuentran suspendidos y el desangre económico es fuerte.



Sin embargo, este miércoles el presidente Duque dio pistas del futuro de la Liga I-2020. “Después del 13 de abril, la vida no será como hace tres meses”, adelantó.



En su intervención diaria en la televisión nacional, Duque aseguró que los eventos masivos no volverán pronto, o no como estamos acostumbrados en el país. Y claro, el fútbol es uno de esos eventos.



Así, se desconoce si la Liga seguirá en pausa o si se planteará jugar a puerta cerrada, para no retrasar más el calendario y, de paso, evitar el contagio de las multitudes.