Una voz autorizada: 'Pibe' Valderrama aconseja a James para el futuro

No hace falta que te diga... Pero por si faltaba algún consejo de una voz autorizada, que hable Carlos 'Pibe' Valderrama que alrededor todos escucharán.

La voz del excapitán de Colombia, el hombre que marcó una época, se escucha ahora sobre un tema que va y viene, antes y después de la emergencia por el coronavirus covid-19.



El futuro de James Rodríguez y su compleja relación con el Real Madrid son tema de preocupación de Valderrama, y de cientos de seguidores del zurdo, que ven cómo pasa el tiempo sumido en el anonimato, en una temporada fantasma, como dicen los medios españoles, que infortunadamente no se le puede achacar a la emergencia sanitaria.



Valderrama fue, como siempre, claro y directo: "James ya está grande para tomar decisiones. Si soy yo, me voy corriendo del Madrid. Él tiene calidad para jugar en cualquier equipo. No lo dudaría en ningún instante", señaló Valderrama en el VBar de Caracol Radio.



"Es crack, ya lo demostró. Que arranque para otro equipo que tiene calidad para jugar en cualquier parte del mundo", añdió

El samario volvió a insistir en que James es vital para la Selección nacional y le sumó un aliado: "Yo lo llamo. Y también a Juanfer. Si James y Quintero no pueden jugar en la Selección Colombia estamos jodidos. Si tienen dudas, este fútbol está jodido", dijo.