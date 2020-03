Premier League y James: ¿quién lo quiere, quién lo necesita, quién no?

El futuro de James Rodríguez es uno de los pocos asuntos que se mueven por estos días, en los que los torneos europeos están suspendidos a causa del coronavirus covid-19.

El colombiano, tal como coinciden casi todos los medios destacados de España, está en el grupo de jugadores que saldrían del equipo para acometer fichajes que el técnico Zinedine Zidane considera prioritarios. Unas veces por problemas físicos y otras por motivos técnicos, su objetivo principal de buscar revancha en el club 'merengue' parece ya letra muerta, a juzgar por el nulo protagonismo que logró en la accidentada temporada actual.



Por eso la atención suya y de su agente, Jorge Mendes, se dirige ahora a otras ligas necesitadas de un talento que, más allá de toda discusión, sigue intacto.



James, por obra y gracia de su empresario, del interés del Madrid o simplemente de su mágica pierna zurda, aparece en varias carpetas, curiosamente casi todas de la Premier League. Versiones de prensa hablan del Arsenal inglés, de Chelsea, de Wolverhampton y hasta de Everton. Pero ¿quién realmente lo quiere? ¿Quién lo necesita y está dispuesto a ofrecerle protagonismo? ¿Quién está en el panorama solo por hacer que su nombre suene de nuevo? Revisamos las opciones:



Arsenal: ¿sí, pero con otras prioridades?



Uno de los equipos que habría manifestado en el pasado su interés por contar con James es el Arsenal. Como explica el diario Daily Express, en el pasado verano el colombiano no quiso escuchar la oferta, pero ahora "se está quedando sin opciones" y le interesaría enterarse.



La opción tiene directa relación con la casi segura salida de Mesut Ozil, quien curiosamente también salió del Real Madrid por falta de protagonismo (por casi 50 millones de euros) y no ha cumplido las expectativas en el club de Londres, donde sus apariciones son esporádicas. Además, es una de las fichas más costosas del equipo y es dinero podría usarse en otras prioridades.



Ese es el tema que no juega en favor del colombiano: las prioridades. Ahora mismo, Arteta está más preocupado por la casi segura salida de Aubameyang al final de la temporada y tendría en la mira a una ficha del club merengue que no es James: Luka Jovic. Según el Daily Mail, el joven, de 22 años, sería el elegido por juventud y oportunidad, ya que su aterrizaje en España no ha resultado como se esperaba. Cubrir ese antojo le costaría al Arsenal alrededor de 55 millones de euros.



Como si fuera poco, Alex Song, centrocampista defensivo, entraría en pleito legal con el club por la rebaja salarial impuesta en la actual emergencia sanitaria, y eso le abriría la puerta de salida... se ha visto que ahí el cucuteño no es una solución.



Por eso, como se rumoró desde enero, la opción de James es un préstamo al que Real Madrid no cederá, tras la experiencia decepcionante con el Bayern Munich.



¿Es serio lo de Chelsea?



Una versión de un periodista independiente en Londres puso a rodar un supuesto preacuerdo de James con Chelsea para el 2020/2021, sea cuando sea que esa sesión comience.



Sin embargo, no hay medios representativos que la respalden ese supuesto acuerdo y en cambio sí se dice desde España que la primera necesidad de Frank Lampard es fortalecer su mediocampo con un jugador más versátil y experimentado, que no es latinoamericano sino croata: Luka Modric. A pesar de tener ya 35 años, la experiencia y toda la lectura de juego del subcampeón mundial seduce mucho más a los 'blues'.



Wolverhampton, más allá de Mendes



El vínculo del intrépido agente Jorge Mendes con Wolverhampton y con su entrenador, Nuno Espírito Santo, parece ser el principio y el final del interés por la zurda de James.



Fue flor de un día el rumor de la prensa local, probablemente alimentada por Gestifute, aunque vale decir que en el intermedio vino la suspensión de la Premier League por el coronavirus covid-19 y eso pudo enfriar el interés... si es que existió.



Everton y Ancelotti: ¿esta vez no?



En su edición dominicial el diario The Sun explicaba que hay cinco jugadores que saldrán de Everton al final de la temporada, bien porque no satisfacen al DT , están cedidos y finalizan su acuerdo o podrían ser fichas de cambio para otro tipo de fichajes.



Hablan de Morgan Schneiderlin, Cenk Tosun, Yannick Bolasie, Oumar Niasse y atención: Gylfi Sigurdsson. Este último podría ser una llave de entrada, no solo porque se trata de dos creativos natos, sino porque en el esquema de Ancelotti quedaría faltando un enlace con inteligencia para el pase y pisada en área rival para gol.



Nadie tendría que explicarle al DT italiano cómo encajaría allí James, pues él es el autor de su mejor versión en toda su carrera europea. El lío es que, hasta hoy, no ha manifestado ni el 10 por ciento del interés que sí tuvo cuando dirigió a Napoli.



Así las cosas, aunque según la prensa española, todos los caminos de James conducen a Inglaterra, son pocos los que allí están en condiciones de quererlo, necesitarlo, asegurarle protagonismo y además poder pagar una ficha que ronda hoy los 7 millones de euros al año, más un trato con Real Madrid que estaría por los 40 millones de euros. El contrato que amarra a James vence en 2021, cuando ya estará sobre los 29 años de edad y, como van las cosas, sin el rodaje que se requiere como vitrina. ¿Conviene esperar y seguir ganando en el banquillo? Como confesó hace poco la novia del jugador, parece que a estas alturas "él no toma las decisiones"...