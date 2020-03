James, 'causante' de la salida de una figura en 2014: así lo contaron

Real Madrid se caracteriza por ser uno de los equipos más grandes del mundo, confirmándolo con su amplia chequera al momento de llevarse a los mejores jugadores que tiene el marcado.



Así fue el tema en 2014, cuando el cuadro merengue decidió fichar a James Rodríguez tras su gran participación en el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, su llegada significó la salida de una de las figuras del equipo en ese entonces: Ángel Di María, pues era su posición.

“Sabía que James (Rodríguez) venía al Madrid y era mi posición, entonces sabía que me querían vender. Y llegó la carta, Daniel (Martínez) me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí", dijo el argentino en 'Podemos Hablar' de 'Telefé'.



El actual jugador del PSG contó, además, la experiencia que tuvo en el Mundial de 2014, pues mencionó que estaba lesionado y que no estaba en un 100%, dejando de lado uno de los partidos más importantes que tuvo Argentina en ese entonces; contra Bélgica.



“Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100%. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo en mi lugar. Estoy feliz porque creo que del Mundial fue el mejor partido, los chicos hicieron un partido excepcional, no tuvimos la suerte que se necesita para ser campeón", finalizó.