El antecedente al que se aferra Osorio para reducir su sanción

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer que Juan Carlos Osorio estará dos meses sin dirigir en ninguna competencia del fútbol colombiano, lo que implica que los partidos de Nacional quedarán a cargo del asistente del equipo, Pompilio Paéz.

Sin embargo, el equipo antioqueño y su técnico aún tienen la oportunidad de reducir esa sanción para que su permanencia fuera del campo de juego sea mucho menos.

En el fútbol colombiano hay un antecedente reciente. En el 2015, Javier Torrente, técnico de Once Caldas por esa época, empujó al cuarto árbitro en el partido contra Once Caldas. En aquel momento, el Comité Disciplinario dispuso que la sanción inicial para el entrenador fuera de "un mes y medio sin poder dirigir al equipo en ninguna competencia. Además deberá cumplir otras cuatro fechas de suspensión en la Liga II – 2015, una vez termine el mes y medio de suspensión", indicó en aquel momento.

Una prueba que debería utilizar Nacional para evitar una sanción desmedida al profe Osorio es este empujón de Javier Torrente al cuarto árbitro. Al ese entonces entrenador del Once Caldas le propinaron una sanción de mes y medio (45 días) y pienso yo que fue algo más grave aún. pic.twitter.com/HSGVl7pkmr — Federico Moreno T (@federicomorenot) July 28, 2019

En ese mismo comunicado, el ente explicó que "esta decisión se adoptó con base en el informe arbitral y el video oficial del partido, en los que se da cuenta de las conductas incorrectas del técnico, quien protestó decisiones arbitrales, empleó lenguaje ofensivo y grosero, empujó y dirigió un balonazo contra un oficial de partido".

Sin embargo, siete días después, el mismo Comité dio a conocer que al entrenador le redujeron la sanción por 15 días, lo que significó que Torrente solamente tuvo que pagar un mes por el empujón al cuarto juez.

La razón para poder disminuir esta sanción, según el comunicado fue que "como únicamente quedó configurada la conducta consistente en empujar a un oficial de partido, la sanción inicialmente impuesta de un (1) mes y medio de suspensión, se reducirá a la mínima, esto es un (1) mes de suspensión de su participación en las competencias en las que se encuentre inscrito en Dimayor". Es decir que por no haber empleado lenguaje ofensivo al extécnico de Once Caldas le redujeron la sanción.

En el caso de Juan Carlos Osorio, si bien no se conoce la versión que dio frente al Comité en los descargos presentados este martes, en la rueda de prensa a los medios explicó que él no tuvo ninguna agresión contra el juez físicamente, aunque no se refirió en concreto al cruce de palabras que tuvo con el juez Jhon Hinestroza.