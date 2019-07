Los partidos de Nacional que se perderá Osorio por la sanción

El Comité Disciplinario del Campeonato se pronunció y este martes publicó la sanción que tendrá Juan Carlos Osorio por su actuación contra el juez Jhon Hinestroza en el partido por Copa Colombia entre Nacional y Santa Fe.

El entrenador de Nacional no podrá estar en el banco técnico de su equipo por los próximos dos meses, es decir que volverá a estar en las canchas hasta octubre.

Durante esta época, Osorio no podrá estar en 10 partidos de Liga. También estará ausente en el partido de vuelta por la Copa Colombia, contra Santa Fe, y si su equipo clasifica a los cuartos de final de este torneo tampoco podrá estar, sus posibles rivales son Tolima u Orsomarso.

Estos son los partidos que se perderá Osorio

Nacional vs Huila: 6 de agosto (Liga)



La Equidad vs Nacional: 10 de agosto (Liga)



Santa Fe vs Nacional: 14 de agosto (Copa)



Nacional vs. Unión Magdalena: 18 de agosto (Liga)

Cali vs. Nacional: 21 de agosto (Liga)



Nacional vs. Medellín: 25 de agosto (Liga)



Nacional vs. Millonarios: 1 de septiembre (Liga)



Medellín vs. Nacional: 8 de septiembre (Liga)



Nacional vs. Cúcuta: 15 de septiembre (Liga)



Pasto vs. Nacional: 22 de septiembre (Liga)



Nacional vs. Tolima: 29 de septiembre (Liga)