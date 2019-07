¡No se guardó nada! Osorio se quejó por las condiciones del Jaraguay

Tras su polémica en el partido frente a Santa Fe, donde manoteó a un árbitro luego de una decisión, situación por la que podría recibir varias fechas de sanción, Juan Carlos Osorio volvió a declarar de manera polémica y esta vez lo hizo por las pobres condiciones en las que se encontraban los vestuarios del estadio Jaraguay de Montería.



El risaraldense no se guardó nada y luego de arrancar comentando un poco de cómo había sido la situación que vivieron sus jugadores y asegurar que eso los aterrizaba, tras la pregunta de un periodista sobre si el fútbol colombiano estaba estancado, respondió de manera contundente y con algunas frases bastante polémicas.



“No quiero herir ninguna susceptibilidad, porque ya sabemos cómo es nuestro hermoso país y la doble moral que tenemos. El venir acá y ver los camerinos y el estado vestuario nos aterrizó y me encanta que los jugadores nuestros sepan que esta es la realidad nuestra, porque hay que ir a otras canchas y hacer la tarea”, arrancó diciendo el técnico de Atlético Nacional.



Quien luego agregó: “La tarea es que no hay agua fría, que hay cucarachas en el vestidor, que no hay agua normal y eso es lo que yo creo que el fútbol colombiano tiene que mejorar. Acá les duele que uno les diga las cosas pero me parece que es así, en la medida que queramos tener una mejor liga y una liga más competitiva pues tenemos que tener unos escenarios extraordinarios para nuestros extraordinarios jugadores que tenemos, porque hoy en cancha había un gran talento”.



Y concluyó: “Esa es la realidad de nuestro fútbol y hay que mejorarlo para poder aspirar a tener, como creo yo, la mejor liga en Suramérica por la competitividad que puede existir. Hay que mejorar los señores que conducen, la autoridad y todo este tipo de cosas para aspirar a tener una liga de élite y una liga que realmente domine el fútbol suramericano”.



¿Tiene razón?