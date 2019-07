'Estamos orgullosos del desempeño del equipo': Juan Carlos Osorio

Tras iniciar su rueda de prensa posterior al empate entre Jaguares y Nacional refiriéndose a las condiciones del estadio y con algunos comentarios sobre el ambiente en Montería, Juan Carlos Osorio se mostró satisfecho con el trabajo realizado por Atlético Nacional y consideró que se pudo conseguir un mejor resultado.



“Estamos muy orgullosos del desempeño de nuestro equipo, un club que lo tiene todo en el día a día y que vino acá a demostrar humildad, para disputar un partido complicado con un gran rival como lo fue Jaguares. Esto nos deja ilusionados”, arrancó diciendo Osorio.



Más adelante se refirió a su defensa: “El inicio del juego con el primer triángulo entre Moya, Reyes y Perea nos deja ilusionados, pues todos tienen menos de 20 años. Sobre la mitad del primer tiempo esto nos demostró que somos un equipo en formación y que merece ganar, porque asumimos el riesgo. Sin embargo, en la mitad del primer tiempo tuvimos que cambiar y desde ahí controlamos mejor el juego. A partir del minuto 26 fuimos un equipo que controló el juego y lo dominó por muchos pasajes”.



Así que haciendo énfasis en el resultado, añadió: “En el segundo tiempo ellos tuvieron dos opciones y es rescatable que Nacional venga y trate de jugar de igual a igual con 36 grados y buscando el juego mientras se hizo todo lo posible por ganar, lo cual nos deja orgullosos”.



Y sobre la expulsión de Moya afirmó: “Nuevamente nos quedamos con un hombre menos y creo que no hay mala intención de Cristian luego de una devolución dudosa de Jarlan. Pero el equipo supo mantener el juego, tuvimos un resultado justo y me atrevo a decir que de pronto merecíamos un poco más”.



Entonces sobre cómo ha evolucionado Atlético Nacional, contestó: “Van 32 sesiones de trabajo y hoy la idea fue la de aguantar el juego con la misma estructura que tuvimos contra Santa Fe. Reitero, les costó un poco a los defensores, pero hay que darles aliento y continuidad además de seguir trabajando. Después del cambio táctico pasamos a controlar el juego y aunque ese cambio no era la intención, al final tuvimos un resultado”.



“En la medida en que los jugadores tengan más sesiones de trabajo, Nacional va a mejorar su juego y va a obtener mejores resultados. Habíamos planteado una estrategia para ganar el partido en los últimos 30 minutos. Igual, seguiremos trabajando, pero estoy en un equipo que de mitad de cancha para atrás está en formación y seguiremos consolidándolo”, sentenció.