¡Claro y fuerte! Osorio se defiende del problema con Hinestroza

Juan Carlos Osorio no se amedrenta a pesar de la expulsión y la sanción que probablemente viene para él. En la rueda de prensa, el entrenador habló por un poco más de 20 minutos sobre el hecho que conmocionó el partido entre Nacional y Santa Fe, por la Copa Colombia, en el que estuvo muy molesto con el árbitro Jhon Hinestroza.

“Aprovecho la oportunidad la para ofrecerle, a todos ustedes allá (señalando las cámaras), niños y a los preadolescentes, por mi actitud desmedida y ofrezco mi genuina y sincera disculpa porque espero que ustedes no hayan aprendido de ese momento”, inició el técnico.

Posteriormente, Juan Carlos Osorio hizo un largo relato de cómo fue que empezó su molestia con el grupo arbitral, pues inicialmente tuvo unas palabras con uno de los jueces de línea y luego con el árbitro central.

"No le queremos ni pretendemos cambiar al fútbol colombiano su idiosincrasia, pero sí está claro que dentro de la nuestra está lo de la malicia, el pretender, el fingir y llevar al que dirige (al árbitro) a tomar ciertas decisiones. Juan David compite por la pelota, el central pita y falta y parece que por externas recomendaciones decide darle amarilla a Cabal. Acto seguido yo voy ante el lateral y de manera decente le digo que ese es el problema del fútbol colombiano a lo que él me responde que es una simple amarilla y yo ahí le respondo que miraremos la próxima amarilla. Tres minutos después y, sin discusión, hay espacio para otra tarjeta amarilla.

La indisposición mía está con la primera tarjeta, no con la segunda. En Colombia parece ser que la primera tarjeta es intrascendente y es muy importante. En Nacional, en el entretiempo, el que tenga tarjeta amarilla es el primer candidato a salir y yo quiero aprovechar la oportunidad para que en el fútbol colombiano reflexione sobre eso. En Nacional hacemos una labor de tener jugadores competentes y competitivos y no hay derecho a que un señor tome otra determinación y a expensas de su juventud coarte la competitividad de un jugador que a futuro, en mi humilde opinión, va a estar en la Selección. Mi objeción es con la primera tarjeta que parece es intrascendente", expresó

Posteriormente, el técnico de Nacional dio a conocer que él tiene en su poder el informe arbitral y que allí Hinestroza definió como una agresión el manotazo que Osorio le pegó. El DT no desmiente dicha acción, pero sí dio su justificación.

"A la gente del fútbol profesional hay que ser claro y objetivo. Yo le digo al lateral que son un desastre y me sostengo en esa opinión. Tengo acceso al reporte del señor árbitro y no lo puedo hacer público, pero voy a dar mi opinión. Yo no lo agredí ni verbalmente ni físicamente. Está claramente demostrado que cuando le voy a hablar tengo mi mano izquierda dentro del bolsillo si fuera mi intención agredirlo estaría en otra posición. Hay dos errores del señor Hinestroza y está claro en los videos que me pone un puño para alejarme de él. Segundo dice que lo agredí agresiva y vehemente, eso es completamente falso porque no tengo ningún contacto con él inicial. Es él quien me pone el puño a mí y yo le quito el brazo, no con un puño, pero sí con un manotazo. Nacional y Juan Carlos Osorio está para darle la cara a esto y si hay repercusiones las aceptaremos, pero que la conozca toda la opinión pública porque en ningún momento lo agredí a él ni le metí un puño", expresó.

Incluso, Osorio dio a conocer que la actitud del juez no fue solo contra Nacional, pues Fabián Sambueza, volante de Santa Fe, también tuvo un cruce con el árbitro, aunque este no tuvo la misma reacción del técnico.

"Pueden revisar lo que ocurre en el minuto 9 con Sambueza porque ahí el señor Hinestroza asume una actitud agresiva y lo empuja a él, igual que la que tuvo conmigo. En nuestro país de doble moral a alguien le correspondía hablar y ese soy yo. Y si tienen algo en contra del club o en contra mío, que vean los videos y los revisen, pero que sea de opinión pública y no reservada para pocos. Queremos jugadores con carácter, virilidad, hombría, determinación y cuando hay un equipo que lo tiene, entonces buscan coartarlo con tarjetas innecesarias para prevenir que un jugador joven muestre su energía ganas y determinación para ir a pelear un balón. Arboleda se tira y provoca y es el cuarto árbitro el que determina la tarjeta a Cabal que lo condiciona para el resto del juego", añadió.

Sobre una posible sanción, el técnico de Nacional explicó que no le importa mucho porque lo busca es una mejoría para el fútbol colombiano y la presentación de su equipo.

"Creo que no es solamente contra Atlético Nacional, en contra Juan Carlos Osorio y si es así, no hay problema. Claramente el señor dice que yo lo agredo y eso es totalmente falso. Las consecuencias pasan a segundo plano y yo quiero tener mi conciencia tranquila y eso se hace contando lo que pasó y cómo aconteció. Si queremos tener la mejor Liga tenemos que empezar por el arbitraje y hay que tener un sentido común porque el fútbol es un deporte de contacto. Yo soy responsable de enseñarle a los jugadores la tendencia a tirarse, pero sí soy responsable de enseñarles que hay que competir bajo las reglas. El error es la falta de competitividad y el día del partido depende del árbitro, no de mí", contó.