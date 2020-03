Cortuluá el único de los 'históricos' que se quedó fuera de la Copa

La Copa Colombia dio a conocer los nombres de los ocho equipos que continúan en competencia y que representarán al fútbol de ascenso en la segunda ronda. La temprana despedida de algunos históricos fueron los sucesos que marcaron este segundo sorbo copero.

Entre lo más destaco fue la eliminación de Cortuluá, que tras empatar 1 - 1 con Real San Andrés, en el estadio 12 de Octubre, le dio adiós al sueño de seguir disputando este campeonato. Aunque los vallecaucanos obtuvieron el mismo marcador en la paradisíaca isla, no pudo sacar ventaja en casa y los penales tuvieron que sentenciar su futuro.

Carlos Ibargüen (27 ST) abrió el camino de la clasificación para los dirigidos por Jaime de La Pava, pero tal ilusión se desvaneció con el tanto de Jhonatan Duarte (37 ST), quien envió el duelo a la serie de los penales. En dicha definición, los caribeños fueron efectivos y superaron (4 - 1) a un rival que se vio dominado por los nervios y la ansiedad. Los sanandresanos siguen dando sorpresas en la presente temporada.

Otro equipo que sufrió pero contó con mejor suerte, fue Unión Magdalena, que perdió 3 - 1 en su visita a Bogotá y estuvo muy cerca de complicar su futuro en la Copa Colombia. Un solitario tanto en los minutos finales y la importante ventaja lograda como local (3 -0), en el juego de ida, le permitieron al 'ciclón' seguir soplando en la Copa.



Yeison Suárez (12 PT) y César Caicedo (33 PT y 4 ST) mantuvieron con vida a los capitalinos durante gran parte del partido. Todo parecía que los penales sentenciarían el futuro de ambos clubes, hasta que apareció un 'milagroso' Roberto Hinojosa (31 ST) y le devolvió la esperanza a un Unión que mostró muchas dudas en el estadio Metropolitano de Techo. Con angustia y nerviosismo, los samarios dicen presente en la segunda fase.



Huila remontó con autoridad y Quindío no pasó problemas

Un Atlético Huila que venía con muchas incógnitas demostró que tiene deseos de llegar lejos en la Copa, luego de su contundente victoria 4 - 0 sobre Llaneros en la cancha del estadio La Independencia. Tras un 0 - 2 en contra, los 'opitas' enderezaron su camino y mostraron un fútbol práctico y efectivo en el ataque.



Una pena máxima, bien ejecutada por Hárrison Henao (8 PT) fue la jugada que acortó las distancias en la serie. Más adelante, Brayan Moreno (11 ST) igualó en el marcador y obligó a los de Villavicencio a no dar más ventaja sino querían despedirse temprano del campeonato. Pero esto no sucedió, ya que no encontraron la manera de frenar a un Huila arrollador y que encontró en Jhonnhy Mostacilla (23 ST) y Yúber Asprilla (34 ST) los tiquetes para abordar a la segunda ronda copera.



Por su parte, Quindío hizo lo mismo y cumplió con su tarea. Aunque venía con una buena ventaja a su favor, ratificó su clasificación tras superar por marcador de 2 - 0 a Valledupar en el estadio Centenario. Los de Armenia no pasaron muchos problemas y demostraron su superioridad y favoritismo ante un rival que no encontró las formas de remontar las diferencias.

Wilson España (5 PT y 40 PT) fue la figura del partido tras ser el autor de los tantos que aseguraron la presencia de los quindianos en la Copa. Un buen nivel vienen mostrando los dirigidos por Óscar Quintabani, quienes crecen en su fútbol y cada vez muestran mejores herramientas para ser protagonistas en la presente temporada.



R. Cartagena y Fortaleza sufrieron, pero siguen con vida

Los cartageneros también pasaron por las duras tras enfrentar a un complicado y aguerrido Atlético en el estadio Diego Carvajal, de Magangué. Un empate 1 - 1 le alcanzó a los 'heroicos' para seguir luchando en la Copa Colombia. Pero no fue fácil, ya que Carlos Cobo (38 PT) igualó las cifras en la serie y obligó a los locales a no dormirse para evitar un nuevo fracaso. Hasta que llegó otro penal que fue la salvación, Jefferson Díaz (3 ST) no desaprovechó tal momento y le dio respiración a un Cartagena que naufragaba entre las dudas futbolísticas.



Misma situación vivió Fortaleza en la cancha del estadio Municipal de Cota, tras perder 0 - 1 con Orsomarso y llevar al duelo a la serie de los penales. Junior Murillo (33 ST) extendió la vida para los vallecaucanos, pero sus compañeros no supieron responder ya que en los remates desde los 12 pasos perdieron (4 - 3) y tuvieron que decirle adiós a las ilusiones coperas.



En otros duelos, Leones avanzó a las segunda ronda tras empatar 1 - 1 con Boca Juniors de Cali en el estadio Ditaires. Este marcador obligó a ambos equipos a definir su futuro por la vía de los penales y, en esta instancia, los antioqueños fueron más efectivos y ganaron con un global de (3 - 1). Misma suerte contó Tigres, que sufrió menos para avanzar, luego de superar 2 - 0 a un Barranquilla que vio derrotas en ambos duelos y que no pudo contrarrestar la ofensiva de los 'felinos' a lo largo de la serie.



César Dussan

Especial para FutbolRed