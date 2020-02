Resumen de la primera fecha de Copa: jornada positiva para visitantes

Los equipos de la Primera 'B' fueron los protagonistas de la jornada inaugural del campeonato que reúne a los clubes de Primera y Segunda División.



Pitazo inicial en la Copa Colombia 2020 y los equipos del Torneo de ascenso son los primeros protagonistas de un evento que otorga cupo a la Copa Libertadores. Con cuatro encuentros, los clubes que juegan en la 'B' empezaron el camino que les permita sorprender a los grandes del balompié nacional y a soñar con tener presencia internacional en 2021. Vale recordar, que esta primera fase se disputará con juegos de ida y vuelta para conocer los clasificados a la siguiente ronda.

Uno de los conjuntos que empezó con pie derecho fue el Deportes Quindío, que superó a Valledupar en el estadio Armando Maestre y logró una interesante ventaja tras ganar por marcador de 2 - 0, una cifra que le permite tomar una interesante distancia con miras al duelo de vuelta. Los 'cafeteros' fueron protagonistas en la edición anterior de la Copa.



Diber Cambindo (19 PT y 3 ST) fue el héroe de los visitantes, tras ser el autor de los dos tantos en un duelo que lograron concretar desde los primeros instantes y en donde mostraron un fútbol práctico y contundente. Aunque Valledupar intentó acortar distancias, careció de claridad en la definición y tampoco encontró alternativas para vulnerar una ordenada defensa quindiana.

En otro de los duelos del día miércoles, Cortuluá logró rescatar un punto tras empatar 1 - 1 en su visita a Real San Andrés, en la cancha del estadio Erwin O'neil. Partido que se caracterizó por lo parejo y disputado, pero que guardó las emociones para el ultimo cuarto hora, tiempo en el cual los delanteros se despertaron y lograron alterar las cifras en el marcador.

Aldair Ramírez (32 ST) fue el encargado de darle la ventaja a los isleños y abrió el camino de la ilusión para soñar con un acceso a la siguiente ronda. Pero tal anhelo se vio interrumpido por Arlenzon Ucrós (48 ST), quien en los instantes finales recuperó la igualdad y le permitió a los dirigidos por Jaime de La Pava regresar a casa con un buen resultado con miras el encuentro de vuelta enel estadio 12 de Octubre.

U. Magdalena fue un 'huracán' en casa y superó a Bogotá



Gran debut de Unión Magdalena en la Copa Colombia, la cancha del estadio Sierra Nevada de Santa Marta fue testigo de la contundente victoria 3 - 0 sobre Bogotá. Ventaja importante para ver con cierta tranquilidad el encuentro de vuelta en la capital y conservar una gran esperanza de seguir ascendiendo en este campeonato.

Roberto Vanegas (30 PT y 21 ST) y Hernán Luna (9 ST) hicieron los tantos de una victoria merecida y bien trabajada por un equipo que no ocultó su clara superioridad. La visita no se sintió cómodo en la capital samaria y no logró frenar la arremetida de un rival que saltó a la cancha a definir la serie. Difícil la tienen los bogotanos en su aspiración de continuar con vida en la Copa.

Mientras que en el Pascual Guerrero, Boca Juniors y Leones no se sacaron ventajas y empataron 0 - 0 en el partido de ida de esta primera fase. Pocas emociones en una serie que dejó todo en suspenso y que definirá todo en el municipio de Itagüí.

Llaneros y Real Cartagena celebraron fiera de casa y se ilusionan



Atlético Huila afrontó la primera caída de la temporada tras perder como local 0 - 1 con Llaneros en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Un resultado sorpresivo que pone en aprietos la continuidad en la Copa de uno de los equipos con trayectoria en la Primera División. Los de Villavicencio siguen creciendo en su fútbol y mantienen intactas las esperanzas de seguir en la lucha.



Pocos minutos duró la resistencia de los dueños de casa ante un rival que saltó a la cancha con ambición ofensiva. Franklin Navarro (5 PT) aprovechó un error defensivo de los huilenses para lograr la sorpresiva ventaja y obligó a los dirigidos por Flavio Robatto a buscar la igualdad con cierta urgencia, pero esta nunca llegó y, en cambio, vio cómo Mateo Frigeiro (47 ST) sentenció las cifras en el marcador.



Mientras que en el duelo que cerró esta primera fecha de la Copa Colombia, Real Cartagena empezó con pie derecho y superó 2 - 1 a Atlético en el estadio Pascual Guerrero. Un resultado que le da vientos esperanzadores a los 'heroicos' con miras a su propósito de llegar lejos en esta Copa, la definición de esta serie será en la cancha de Magangué y los auriverdes intentarán cuidar la diferencia.

Sebastián Giraldo (10 PT) y Óscar Ramos (18 ST) fueron las figuras del duelo tras ser los autores de los tantos que le dieron la primera alegría copera a los cartageneros. Panorama diferente para los dirigidos por Giovanni Hernández, quienes no lograron cuidar la ventaja, tras el gol Jesús Correa (3 PT), y ahora deberán buscar fuera de casa la ilusión de seguir en camino hacia rondas superiores.



En otros de los juegos, Fortaleza venció 2 - 1 a Orsomarso con con goles de José Caldera (28 PT) y Robert Lara (37 ST) a un rival que tan sólo pudo descontar por intermedio de Kevin Ángulo (25 PT) y deberá remontar en el estadio de Cota la diferencia. Otro club que celebró lejos de casa fueTigres, que con gol de Geován Montes (30 PT) superó a Barranquilla en el estadio Romelio Martínez.