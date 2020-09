Lo bueno, malo, feo, polémico y más de Junior vs. América en Superliga

Los partidos entre Junior y América fueron el abrebocas para lo que será un cierre de año cargado de mucho fútbol colombiano. La Superliga dejó como campeón a los barranquilleros luego de perder 1-2 de local y ganar 0-2 de visitante, pero más allá del marcador hay mucho por contar de estos dos partidos.

Como es habitual, en FUTBOLRED le contamos todo lo que dejó la Superliga en sus dos partidos.

Bueno

Aunque los partidos no fueron de muchas emociones constantemente, sí hubo muy buenos momentos en los que los equipos demostraron buena complementación entre sus jugadores, sobre todo en lo ofensivo.



No faltaron los goles en ninguno de los dos partidos. No todos fueron anotados por las figuras, pero sí hubo lindas anotaciones en los dos encuentros.



Los dos equipos mostraron su mejor cara. En el partido de ida, el debut de Juan Cruz Real, los escarlatas fueron mucho más punzantes y aprovecharon a la perfección el hombre de más que tenían en el campo de juego. En el duelo de vuelta, Junior supo controlar mucho más el encuentro y aunque no tuvo la misma vocación ofensiva, sí supo controlar los tiempos del partido para no sufrir.

Malo



Así como cada club mostró algo bueno en un partido, en el otro mostraron algo malo. En la ida, Junior no supo manejar el gol que marcó a los tres minutos del partido. Luego se quedó con un hombre menos en el campo de juego y en los minutos finales sufrió los goles que lo derrotaron.



América, por su parte, no supo controlar la ventaja con la que terminó el partido de ida y en casa sufrió otro gol antes del primer cuarto de hora del partido. Tampoco encontró las soluciones para crear opciones de gol frente a Viera.



El único jugador que se conoce tenga alguna molestia luego de estos partidos es Yesus Cabrera, quien fue una de las figuras en el duelo de ida y no fue convocado para el duelo de vuelta.

Feo



Los terrenos de juego siguen siendo un lunar en el fútbol colombiano. En el Romelio Martínez se fue la luz durante el partido de ida y en el partido de vuelta se vio un Pascual Guerrero con un pésimo estado en el campo de juego.

Lo polémico

En este regreso del fútbol colombiano, sin VAR, hubo dos jugadas que terminaron en gol y fueron polémicas.



La primera se presentó en el duelo de ida. En el autogol de Gabriel Fuentes hubo una intervención de Adrián Ramos, quien estaba en fuera de lugar cuando partió el centro de Yesus y aunque lo tocó, sí participó en la jugada.



La segunda fue en el partido de vuelta. El primer gol de Junior llegó luego de que Miguel Borja centrara cuando el balón aparentemente ya había salido del campo. Ni el central ni el juez de línea se dieron cuenta y la jugada terminó en el gol de Fredy Hinestroza.



La expulisón de Teófilo Gutiérrez en Cali también dejó mucha polémica por una acción en la que evidentemente Rafael Carrascal busca provocar al delantero del Junior.

Los destacados

No hubo ningún jugador que tuviera un rendimiento regular en los dos partidos, pero por América hubo buena actuación de Luis Paz, Rafael Carrascal y Duván Vergara, mientras que por Junior se destaca los buenos momentos de Miguel Borja, Sebastián Viera y Freddy Hinestroza.

Los señalados

Por América hay un gran señalado y es Adrián Ramos. Al delantero se le nota el hambre de gol que tiene, pero en Barranquilla definió muy mal y erró penalti, mientras que en Cali la tocó muy poco.



Aunque en la memoria queda el buen roce de cabeza de Teófilo Gutiérrez para el gol de Carmelo Valencia, su importancia en la sumatoria de los dos encuentros es poca. En Barranquilla salió cerca del minuto 60 y en Cali fue el que más tocó el balón en el área rival, pero no siempre fueron jugadas determinantes.

Lo de no repetir

La actitud de los hinchas de América en Cali previo al partido del viernes no fue la correcta. Si bien hay reapertura en varios sectores de la sociedad, el fútbol no se debería volver un escenario para la reunión de muchas personas tal como sucedió a las afueras del hotel de concentración de los jugadores.