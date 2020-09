Preocupaciones que dejó América de Cali con su derrota en Superliga

A diferencia de los argumentos mostrados en Barranquilla, que le reportaron un triunfo 2-1 sobre Junior en el partido de ida de la Superliga, América de Cali no pudo revalidar este viernes en casa y terminó con las manos vacías.



En igualdad de condiciones no pudo el elenco vallecaucano tener la claridad que necesitaba en el Pascual Guerrero, se nubló y estuvo lejos de la actuación que se requería, sobre todo para ir con buena motivación el próximo miércoles a su partido de Copa Libertadores Porto Alegre ante Internacional, un rival que anda muy bien y es líder del Campeonato Brasileirao.



Debe llamar a la reflexión al técnico Juan Cruz Real que ninguna línea funcionó este viernes. Pasividad en la defensa, un mediocampo improductivo y un ataque raquítico que no pudo hacerle daño a un Sebastián Viera inmenso, tanto para atajar como para iniciar la jugada del segundo gol.



Si bien la falta de un delantero de área sigue siendo evidente, lo cierto es que ante Junior el equipo adoleció también de un generador de juego. Ese jugador nunca apareció.



Aquí está el análisis de FUTBOLRED sobre la actuación del elenco rojo.

Lentitud en el cuarteto posterior: En las dos jugadas de gol de Junior quedó muy mal parada la defensa escarlata. En el primero se quedaron esperando que el árbitro Edilson Ariza decretara inválida la acción cuando el balón de Miguel Borja traspasara la última línea, pero el pito nunca sonó y no tuvieron reacción, empezando por el lateral Daniel Quiñones, que fue superado muy fácilmente por Freddy Hinestroza, quien apareció en un espacio increíblemente vacío.



Igual ocurrió en el tanto de Carmelo Valencia, porque el delantero chocoano llegó solitario después de la habilitación de ‘Teo’ Gutiérrez para encarar a Éder Chaux y puntearle la pelota.



No funcionó su sector medular: Junior controló bien con Didier Delgado y Freddy Hinestroza a un hombre clave en el esquema rojo como Rafael Carrascal. No le permitieron que sacara a su equipo y con ello marcaron superioridad numérica, al punto que el balón llegó muy poco a la parte ofensiva.



Luis Paz y Carlos Sierra tampoco fueron afortunados en su presentación, porque el visitante recuperó bien con Didier Moreno, mientras que Luis González y Freddy Hinestroza contaron con mucha libertad.



Poca presencia en ataque: Después de este partido se acrecentó la preocupación por la falta de un delantero centro que dé mayor presencia en el área, porque Adrián Ramos se acostumbró a jugar de ‘pívot’ con Michael Rangel y aún no recupera la confianza como único atacante.



Las variantes no se notaron: Así como lo hizo en Barranquilla, Juan Cruz Real intentó darle un revulsivo a su equipo, pero esta vez no lo logró. De los hombres que entraron solo el juvenil Santiago Moreno le dio movilidad y picardía, aunque el balón no entró en el arco de Viera.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces