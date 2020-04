ExAmérica refutó fuerte a Tulio Gómez por opinión sobre altos salarios

Camilo Ayala ha tenido una amplia trayectoria en el fútbol colombiano, y por su liderazgo dentro y fuera de la cancha casi siempre ha recibido la cintilla de capitán.

El volante antioqueño ha pasado por Deportivo Cali, Equidad, América (dos periodos), Huila (dos periodos), Alianza Petrolera, Rionegro Águilas y actualmente está en Pasto.

Este miércoles tuvo la oportunidad de hablar con Antena 2 Cali sobre diferentes aspectos, pero se detuvo en uno que viene siendo polémico por la coyuntura del covid-19 y la difícil situación económica que atraviesan los clubes del país.

Considera que afortunadamente el conjunto ‘volcánico’ no ha considerado hasta el momento una rebaja de salarios: “Ya tuvimos una reunión con el presidente, Óscar Casabón, el profe Diego (Corredor) y como capitán estuve en cabeza del grupo, la verdad es que es la posición del presidente ha sido muy humana en este tiempo ha sido muy solidaria, nos ha hecho, antes que jugadores de fútbol y máquinas, porque ha sido nos hemos sentido, nos ha hecho sentir humanos y nos ha dado el valor. En ese orden de ideas, cancelación de contratos y reducción de salarios no se ha tocado en el Deportivo Pasto, si bien nosotros vamos a ser muy solidarios y vamos a tener que esperar hasta cuando todo se normalice para poder devengar nuestros salarios, ese aspecto de cancelar contratos y bajar salarios por ahora no está en las políticas del club y esperemos ser solidarios hasta cuando sea necesario y el presidente tenga la facilidad de seguirnos cumpliendo, como ha sido hasta ahora”.

Ayala, que vistió la camiseta de América en el año de su descenso en 2011 y que regresó en la temporada 2016 para celebrar luego el ascenso, no desaprovechó para refutar las declaraciones del máximo accionista escarlata, Tulio Gómez, sobre los altos salarios que ganan algunos jugadores en el país: “Valoro mucho a personas como Tulio Gómez y Fernando Salazar, con los cuales compartí muchas veces en reuniones, hablé mucho con ellos, les valoro mucho que casi casi siempre ponen el patrimonio de su familia en juego, pero también creo que si en los equipos de fútbol hay salarios altos, es porque, primero, el jugador se lo merece, y segundo, solo hay que utilizar el sentido común, si vos contratás un jugador por un salario alto es porque tus ingresos son altos, no creo que si en un equipo los ingresos son de 10 pesos contrate jugadores de 12 o 14 pesos, eso no está en la cabeza de nadie y menos de personas negociantes como ellos".

Agregó que está en desacuerdo con dicha posición, ya que en el último lustro los resultados han sido positivos para el elenco vallecaucano: “La verdad, soy respetuoso del pensamiento de don Tulio Gómez, compartimos mucho y gracias a Dios pudimos conseguir mucho en el América, él tiene sus posturas, yo las mías, pero me llama poderosamente la atención que se queje tanto, sabiendo que es una persona que en cinco años ha tenido un éxito absoluto, envidiado por cualquier presidente y dueño de otro equipo, y ese éxito ha sido, sí o sí, gracias a los jugadores, y que él hoy venga a cuestionar, a juzgar, a señalar los salarios de los jugadores me parece algo ilógico, algo injusto. Que hayan sido los jugadores los que primero, Dios que está en los cielos, a través de ellos ascendieron, quedaron campeones de la B, en el 2017 hicieron 60 puntos y salvaron el equipo del descenso, los clasificaron a Copa Suramericana. Hoy son campeones, están en Copa Libertadores y en un periodo de cinco años. Pregunto, ¿cuántos años tiene el Huila y no ha quedado campeón? ¿Cuántos años tiene el Pasto? y ha quedado campeón una vez, y así puedo mencionar infinidad de casos. Sin temor a equivocarme, porque conozco muchos presidentes del fútbol colombiano, darían lo que fuera, económicamente hablando, por salir campeón, y don Tulio en cinco años todos los éxitos que ha tenido, gracias primero a Dios, acto seguido a los jugadores y a su desempeño, y que él diga que tienen altos salarios y que le parece una locura, con todo respeto, me parece que no está siendo recíproco con todo lo que le han dado los jugadores al América en los cinco años que le menciono”.

