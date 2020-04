Sin tapujos: los jugadores colombianos que han criticado a Pékerman

José Pékerman fue el hombre que dirigió a la Selección Colombia en dos mundiales y que se ganó el corazón de la afición colombiana por sus gestas al frente de la Tricolor.



Con un procesos exitoso, eran pocas las críticas al argentino en su momento, sin embargo, recientemente se han dado a conocer algunas palabras y hechos contra el técnico por decisiones que tomó en su momento.

Carlos Bacca fue uno de los primeros en hablar al señalar que Pékerman no confió con él en momentos claves de su carrera y que eso lo afectó.

“Son cosas que uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza, es algo que nunca la tuve del profe, jugaba porque lo venía haciendo en mi equipo. Hubo momentos en la Selección en la que estaban lesionados Falcao y Jackson y solo estaba Bacca, me faltó esa confianza que necesita el delantero del día a día”, dijo en ESPN hace algunos días.

Pues el mismo Jackson Martínez se unió a estas declaraciones recientemente. Él expresó que hay situaciones que afectan las relaciones como decir una cosa y actuar de otra.

“La connotación directa con él es, si no cuenta conmigo, yo no me siento parte de lo que es estar aquí. No solo yo, sino más colegas no tuvieron la confianza para tener un rendimiento más eficaz”, dijo Jackson, en entrevista con Primer Toque, de Win Sports.

Además, en el pasado el mismo Jackson había dicho: “Me alegra mucho este cambio que se está dando. Realmente veo que se le está dando la oportunidad a los que están bien, antes eso no pasaba, los que estaban bien no eran llamados, ahora los que están bien, están jugando”.

Iván Arboleda también apuntó en algún momento contra el entrenador argentino, pues él se ilusionó con ir al Mundial, aunque lo descartaron a último momento y llevaron al experimentado José Cuadrado.

“Tenía mucha ilusión de estar en el Mundial de Rusia, me dolió mucho no estar en la lista. Un día antes del partido de despedida en el Campín el profe José Pekerman me llamó a la habitación y pensé ‘estoy adentro’. Resultó lo contrario, era para decirme que no iba al Mundial”, aunque reconoció que le dolió más no jugar la Copa América con Queiroz.

Otro futbolista que ha mostrado una molestia con Pékerman es Macnelly Torres, quien estuvo en las Eliminatorias, pero se fue en 2013 para Arabia Saudita y desde ese momento fue borrado de la Selección Colombia y no pudo ir al Mundial de Brasil.

“Tú encuentras que no hay mucha coherencia, sino de los que todos conocemos, los 16 o 17 que siempre estaban en todos los partidos de Eliminatorias. Pero de resto gente que, no tiene nada qué ver ni tengo nada contra ellos ni nada, pero es la realidad. Fueron al Mundial y uno que diga que hicieron méritos para estar, realmente no. Eso no es un secreto para nadie”, dijo en una charla con Felipe Muñoz.

Una situación similar fue la que vivió Edwin Cardona, quien estuvo durante el proceso de las Eliminatorias al Mundial 2018, pero perdió la posibilidad de estar allí por polémicas entre el final del 2017 e iniciando el 2018.

"Fue algo duro no haber estado. Fueron cuatro años y medio que estuve a la par, dejé muchas cosas de mi vida que en su momento valieron la pena, pero fue un golpe. Más me da duro que hubo jugadores con una o dos convocatorias que fueron al Mundial y yo que estuve en 20 no fui", comentó el volante con el mismo Muñoz.

Así, las críticas a José Pékerman no paran, aunque son muchos más los futbolistas que han mostrado un agradecimiento al entrenador argentino por su proceso con la tricolor.