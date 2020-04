Otro futbolista de la Selección se va en contra de José Pékerman

José Néstor Pékerman tuvo un gran paso por la Selección Colombia y la clasificó al Mundial de Brasil 2014, dejando una importante clasificación a los cuartos de final de este campeonato.



Sin embargo, hay futbolistas que fueron dirigidos por el argentino y que empezaron a hablar en contra de él, alegando falta de confianza. Primero, fue Carlos Bacca y ahora se sumó otro delantero de aquél recordado torneo: Jackson Martínez.

“La connotación directa con él es, si no cuenta conmigo, yo no me siento parte de lo que es estar aquí. No solo yo, sino más colegas no tuvieron la confianza para tener un rendimiento más eficaz”, dijo Jackson, en entrevista con Primer Toque, de Win Sports.



Finalmente, también criticó algunos momentos y la relación con el entrenador argentino, alegando que se decían cosas pero que se hacía lo contrario.



“Cuando le dices a un jugador que es la última opción, el jugador se puede disgustar, pero se lo hicieron saber. Sin embargo, cuando el entrenador dice otra cosa y actúa de manera diferente, eso complica la relación futbolista-técnico. El entrenador toma las decisiones y hay que respetarlas. La falla está en mencionarles algo a los jugadores y hacer lo contrario. Eso termina haciendo que se pierda la credibilidad”, finalizó.