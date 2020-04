Compañero de Pékerman en la Selección le respondió a Carlos Bacca

Carlos Bacca fue blanco de críticas luego de que contara que le faltó confianza de José Néstor Pékerman en la Selección Colombia. El delantero se fue alejando de la Tricolor y no ha sido convocado recientemente.



Por otro lado, Pablo Garabello, extécnico de Cúcuta y ayudante del argentino en la Selección, habló sobre el tema y, en vez de causar más polémica, elogió al atacante.

“Me pongo en el lugar de Carlos (Bacca) y de cualquier jugador, es entendible que Carlos pueda sentir algo así personalmente, es normal que un jugador que esté al 100 % y en todas las convocatorias y no juegue una buena cantidad de minutos", dijo en Win Sports.



Finalmente, el argentino dejó una última declaración sobre el atacante colombiano: “no se olviden que teníamos muy buenos jugadores que se quedaban por fuera y otros que no sabían que los estábamos siguiendo. Carlos era uno de los pilares. Dentro de un tiempo se va a dar cuenta que son decisiones y no falta de confianza", contó Garibello.