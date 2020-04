'A mí me faltó esa confianza': Bacca y su pasó con José Pékerman

Carlos Bacca fue uno de los jugadores que acompañó constantemente a José Pékerman en la Selección Colombia, aunque en muchos momentos hubiera polémica por su llegada a la Tricolor.

Sin embargo, el delantero contó en ‘Espn Colombia’ que él sintió poco respaldo del entrenador en momentos claves que le hicieron perder confianza.

“Son cosas que uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza, es algo que nunca la tuve del profe, jugaba porque lo venía haciendo en mi equipo. Hubo momentos en la Selección en la que estaban lesionados Falcao y Jackson y solo estaba Bacca, me faltó esa confianza que necesita el delantero del día a día”, dijo.

Y es que Carlos Bacca explicó que hubo dos partidos en los que él entrenó para ser titular, pero en los momentos finales lo sacaban del equipo.

“Recuerdo que cuando iba a comenzar el Mundial de 2014 yo estuve de titular hasta dos días antes y en una práctica de fútbol me sacaron y metieron a Ibarbo, eso me dolió bastante”, dijo como primera instancia.

Luego contó el segundo momento que le dolió: “En el Mundial de Rusia me volvió a pasar porque yo entrenaba con el equipo titular antes del partido contra Japón. La noche antes del partido el profe me llamó a la habitación y eran casi las 12 de la noche y me dijo que no iba a jugar, sino que iba a estar Cuadrado. Eso me dolió”.

Bacca siempre ha manifestado de volverse a poner la Tricolor, pero asegura que en esos momentos mantuvo silencio sobre estos hechos y dejó escapar su frustración con llanto.

“Fueron momentos duros y es la primera vez que lo cuento porque solo lo viví con mi familia. Lo único que hice fue llorar porque había trabajado fuerte para ser titular y no recibí esa confianza del profe”, finalizó.