¿Volvería a patear contra Inglaterra? Carlos Bacca recuerda su penal

El triste recuerdo que tiene Colombia y Carlos Bacca se da en 2018, cuando el futbolista erró uno de los penales decisivos en esta fase contra Inglaterra en el Mundial de Rusia.



Aunque llovieron miles de críticas y burlas al delantero, el atacante volvió a tocar ese tema y mencionó que igualmente lo volvería a patear. Contando que está tranquilo y que es algo que ocurre.

“Si está la posibilidad de cobrarlo a hora mismo, lo cobraría; no tengo problema. Soy un jugador con personalidad y responsabilidad y si me toca en su momento tirarlo, lo voy a tirar. No será el último penal que bote, ni el primero que haga. Estoy tranquilo desde el primer momento. Son cosas que pasan, yo confío en Dios, me pasó a mí y él me ha dado la bendición para levantarme con más fuerza y después de eso he salido adelante”, sentenció en 'ESPN FC'.



Recordemos que aquél partido quedó igualado por 1-1 luego de un agónico gol de Yerry Mina al último minuto que dio el empate para la Tricolor. Finalmente, la Selección quedó eliminada por penales.