Colombiano en Arabia habló de Cuéllar y así respondió el futbolista

Hace algunos días se conoció una imagen de Gustavo Cuéllar junto a Danilo Moreno Asprilla viajando a Colombia desde Emiratos Árabes Unidos, donde ambos se desempeñaban como futbolistas. Sin embargo, en la solicitud inicial había un grupo de personas que finalmente no pudieron regresar al país como sí lo hicieron los dos futbolistas.

Uno de esos deportistas que estaban en la solicitud inicial, pero que no pudo volver al país fue Andrés Felipe Piza, jugador de Volleyball, quien se desempeñaba en la Liga de ese país, que ya se canceló.

“Hace unos seis o siete días estábamos organizando un vuelo junto con él para irnos todos juntos rumbo a Colombia. Mandamos una carta para que nos dieran el permiso en un vuelo colombiano cumpliendo con todos los protocolos. Lo último que supimos es que no habían dado el aval y no he podido tener conocimiento de qué fue lo que pasó con Gustavo, solo me enteré que ya estaba en un vuelo rumbo a Colombia y ya. Nosotros nos sorprendimos, pero no sé como fue que gestionó ese permiso", dijo Piza en diálogo con Zona Libre de Humo.

Y es que eso le causó sorpresa a él y a las demás personas que estaban esperando el permiso del gobierno para entrar al país, pues ellos mismos iban a gestionar los vuelos para llegar a Colombia.

“La última comunicación de él fue que el gobierno colombiano no había dado el aval de entrar al país entonces que ahí quedaba nuestra empresa para volver a Colombia. Él decidió salirse del grupo y hasta ahí llegó la vaina", añadió Andrés Felipe.

Aunque le causó sorpresa la decisión del futbolista que se fue repentinamente, Piza señaló que “no voy a juzgar a Gustavo porque desconozco las condiciones de su viaje. Lo único que puedo decir es que al menos un mensajito porque nos causó mucho impacto por redes".

Sobre las demás personas que esperaban volver a Colombia señaló que “yo soy el único deportista en Arabia Saudita, que yo conozca. Hay cuatro deportistas de la Selección Femenina de volleyball y un jugador de volleyball en Macedonia".

'Zona Libre de Humo' también contactó a Gustavo Cuéllar, quien dio su explicación de lo que sucedió.

“Quiero ser muy sincero y yo ya hablé con él porque me pareció que no fue correcto. Yo empecé a hacer la gestión para mí y para mi familia y el consulado de Colombia le pasaron mi número. Yo no hice ningún grupo porque ellos me preguntaron que cómo estaba haciendo yo y si los podía tener en cuenta, entonces yo acepté y les dije que iba a solicitar el permiso. Fue un erro que haya dicho lo que dijo y me siento muy ofuscado. Lo entiendo porque es un colombiano que quiere regresar al país, pero no lo ha conseguido. A mí me dieron la oportunidad de venirme con mi familia y lo hice. A veces uno por hacer más hice menos", explicó.

Sobre el regreso con Danilo Moreno Asprilla, Gustavo Cuéllar comentó que “yo contacté a Danilo, Marco Pérez y Ezequiel Palomeque yo los contacté desde un principio y les dije que los quería tener en cuenta para volver. Palomeque y Marco están en otra ciudad y no pudieron volver".