¿Reincidente? Habrían convencido a pareja de Villa de no denunciarlo

Las agresiones de Sebastián Villa a Daniela Cortés no son cosas de ahora, en su estadía en Argentina en donde juega el atacante para Boca Juniors. Según el abogado de la mujer, Fernando Burlando, la violencia de género en esa relación viene de dos años atrás, pero la expareja no había denunciado antes, por miedo, e incluso porque hubo maniobras para convencerla de que no lo hiciera, en momentos en los que el jugador recibió convocatorias a la Selección Colombia.



Así lo aseguró el reconocido abogado argentino en declaraciones a ‘TyC Sports’. Según Burlando, cuando el jugador fue citado a la Selección, en 2018 y 2019, hubo personas que ayudaron al jugador para evitar la intervención de la justicia.



“Daniela denunció en Colombia hechos de violencia por parte de este tipo. Cuando tenía que jugar en la selección colombiana, se armó un aparato para convencerla de retirar la denuncia”, aseguró el abogado, describiendo las maniobras, sin dar detalles de quienes fueron las personas involucradas.



Burlando aseguró que tiene la seguridad para demostrar las agresiones a su defendida, pues hay pruebas de sobra. Además, dijo que la contrademanda de Villa hacia Daniela Cortés, por agresión y extorsión, fue una jugada de Villa al estar mal aconsejado y que se basa en falacias.



“Lo están metiendo en un pozo de alimañas. Cuando tenga que ratificar que es una falsa denuncia, voy a estar yo preguntando con la fiscal. Es una estrategia de cobardía, de miseria, ¿hasta dónde llegará?”, comentó.