Reconocido periodista argentino pide castigo de Boca a Sebastián Villa

El fútbol argentino, especialmente el entorno de Boca Juniors, se sacudió por la denuncia de Daniela Cortés a Sebastián Villa por violencia de género, amenazas y presión psicológica. Las fuertes imágenes y el desgarrador testimonio de la mujer han provocado que el delantero colombiano esté en el ojo del huracán y ante un delicado proceso judicial para conocer su culpabilidad o inocencia.

Es tanta la indignación, que ya un reconocido periodista argentino exigió que el caso llegue hasta las últimas consecuencias, y repudió todo lo sucedido, aunque dejando un espacio que la justicia aclare todo.



Alejandro Fantino, relator y conductor de varios espacios de radio y televisión, le pidió a la dirigencia de Boca que haga algo con Villa, mientras la investigación se lleva a cabo.



Fantino inició su programa, en ‘América TV’, con un editorial en el que se le notó molesto por todo lo sucedido. “Una cosa es denunciar por redes y otra ir a la Justicia. Las dos formas son válidas porque a veces una víctima no se anima. Hablo en potencial porque hay un montón de cosas que tenemos que confirmar y comprobar. Es un tema tremendo, terrorífico. Es un tema que hay que tocar hasta los últimos detalles. Hay que hacerlo saber, hay que conocerlo. Hay que desenmascarar a Villa si realmente esto se comprueba. Este caso me ha dejado paralizado y me provoca una ira, un asco que voy a tratar de controlar para que esto no termine mal a la tarde”, comentó.



Luego de hablar con Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, quien amplió el caso con pruebas de la víctima, Fantino se desató: “A esta altura de las circunstancias este muchacho debería estar suspendido en Boca hasta que todo se aclare y si no se aclara, detenido”.