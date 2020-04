Las durísimas palabras del abogado que lleva el caso contra Villa

Este martes, en horas de la tarde en Argentina, el abogado Fernando Burlano habló con los medios de su país como el hombre que representa a Daniela Cortés en el proceso contra Sebastián Villa por presunta violencia de género y maltrato intrafamiliar.

El prestigioso abogado habló en el programa de Fantino y expresó unas fuertes palabras contra el futbolista de Boca Juniors, quien está actualmente en la casa de Juan Fernando Quintero.

"Vamos a pedir la detención. Los hechos de violencia de género, para mí no merecen perdón. Tener una actitud miserable, no solamente en no reconocer algo tan a la vista, como lo registran las imágenes y todavía denunciar a una pobre mujer que ha sufrido durante años", dijo.

Y es que eso fue lo que más destacó Burlano, quien ve la demanda de Villa contra Daniela Cortés como una estrategia para apaciguar los ánimos.

"Cuando ella toma la decisión de denunciar automáticamente aparecen las denuncias por extorsión y eso me genera repugnancia. Es una relación de mas de dos años y la denuncia la puso después de que ella lo hizo en redes. También está la amenaza de que iba a tomar acciones contra la hija ¿puede ser tan cretino? es por eso que ella rompe en crisis, eso es mas fuerte que todo los golpes que recibió en los últimos dos años", señaló Burbano.

Fernando Burlando

Declaraciones de Fernando Burlando.

Actualmente, Daniela Cortés y Sebastián Villa están en casas diferentes, mientras que se adelanta todo este proceso en medio de la cuarentena.