El mensaje de Villa a sus compañeros de Boca, después de la denuncia

Tras la denuncia de Daniela Cortés, Sebastián Villa está envuelto en nuevo caso de presunta violencia de género en la que se le acusa al futbolista colombiano por haber agredido físicamente a su actual pareja. En Argentina, el diario deportivo 'Olé', publicó en una de sus notas los mensajes que le habría mandado Villa a los jugadores de Boca Juniors, tiempo después de que se hiciera pública la acusación.

Según Olé, en el mensaje, Villa asegura no haber tocado a su pareja, aseverando que lo dicho por ella era totalmente falso, además, el colombiano habría expresado que ha cometido errores, jurando por su madre que está en delicada situación de salud, y que va a aclarar las cosas, ofreciendo disculpas y reiterando que lo que dice su pareja "no es así". Sin embargo, en el mensaje hay una frase que no termina de encajar del todo bien, pues Villa escribió: "En este tiempo no la he tocado".

Villa, actualmente atraviesa un proceso penal, y su pareja Daniela Cortés por medio de un representante solicitó una orden restricción perimetral, para que Villa no pueda estar a menos de 1.500 metros de ella. Los médicos forenses encargados del caso, procedieron a realizar los exámenes para determinar la gravedad y veracidad de los hechos.

En cuanto el club, los directivos de Boca Juniors, dieron a conocer un comunicado oficial en el que afirman estar en contacto con los abogados del club y del jugador para profundizar y aclarar los hechos, para de esta manera poder tomar una medida correspondiente a lo sucedido.