Las 5 cosas que perdería Villa tras escándalo de violencia de género

Sebastián Villa es señalado en Argentina y en Colombia, pues ha sido acusado y denunciado por agresión física y psicológica a su expareja, Daniela Cortés. Este lunes, la mujer hizo la denuncia en redes sociales y el martes estableció una demanda ante la justicia argentina.



El jugador se ha defendido, incluso le explicó a sus compañeros de Boca Juniors que él es inocente, que no golpeó a su expareja, y que espera aclarar su inocencia. Lo cierto, es que las pruebas y el testimonio de otra exnovia, ya lo han puesto en la picota pública y los aficionados xeneizes se han decepcionado.



Aunque apenas comienza un litigio en el que cada parte buscará tener la razón, a Sebastián Villa ya las cosas se le pusieron difíciles. Aquí las cinco cosas que podría perder el atacante a raíz de este escándalo.



1- Su permanencia en Boca. Cuando estaba en su mejor nivel, se había ganado la confianza de su entrenador, Miguel Russo, Villa está en riesgo de ser desvinculado del club, pues su imagen, la gravedad de las supuestas agresiones, obligarían a la institución a prescindir de sus servicios. Recientemente pasó algo similar en América de México, con el ecuatoriano Renato Ibarra.



2- La Selección. Representar al país, ponerse la camiseta de la Tricolor, se complicará con el señalamiento de ser un agresor de mujeres. Si se llega a comprobar que las acusaciones son ciertas, es castigo será no volver a ser llamado a la Selección. De hecho, ya el periodismo advierte a Carlos Queiroz que no debe llamarlo para no dar un mal ejemplo.



3- El fútbol europeo. Villa estaba adquiriendo un nombre en uno de los equipos más reconocidos del mundo, con un constante mercado de fichajes que se lleva a las figuras del fútbol suramericano a Europa. Ir al Viejo Continente, por lo menos a un equipo de élite, se podría complicar.



4- Un retroceso en su carrera. Salir de Boca significaría que Villa salga de un grande y no precisamente consiga otro grande para continuar su vida futbolística. Si se queda en Argentina, sería a un equipo de menor prestigio; o podría jugar en una liga de menos vitrina, como la mexicana o incluso volver a Colombia.



5- El castigo social. Hay ejemplos como el de Hernán Darío Gómez o Pablo Armero, que estuvieron envueltos en casos de violencia de género, algo muy mal visto por la sociedad, que generaría el rechazo profesional y el señalamiento en el país.