Italia 90, cocaína y su amistad con Pablo Escobar: Higuita se confiesa

Además de haber sido uno de los grandes arqueros del fútbol colombiano, la vida de René Higuita estuvo rodeada de varios escándalos extradeportivos que pusieron en entredicho su carrera.



Precisamente por lo anterior, el paisa habló sobre todos estos temas álgidos y aclaró un par de polémicas.

Respecto a su error en el Mundial Italia 1990, Higuita señaló que los aficionados colombiano se llenaron de una doble moral pues “me había ganado el apodo de ‘Loco’, que fue lo más querido que me sucedió, pero en ese momento me trataron de payaso e irresponsable”.



Agregó que muchos “estaban esperando mi equivocación”, lo anterior porque “la mayoría estaba costumbrado a ver un arquero dentro de los tres palos y no jugando con los pies”. Sentenció que “me crucificaron” e incluso se llegó a decir que “cuando Redín hace el 1-2, muchos salen con que ‘si Higuita no se hubiera equivocado, nosotros hubiéramos empatado’, que es una lógica absurda”.



En cuanto a temas bastante controversiales, como su amistad con el narcotraficante Pablo Escobar, el antioqueño señaló: “Era conocido e incluso estuvo en el Congreso, cuando salió de allá llega a la clandestinidad y va a la cárcel. Resulta que ya nadie lo conocía, nadie tenía que ver con él y en en ese momento me pregunté si a una amistad se le puede pagar así”. “Uno no puede cambiar los principios de amistad”, cerró.



Incluso manifestó que “conocí muchos amigos, varios han sido narcotraficantes y yo no puedo cambiar, mi corazón no cambia eso”. Agregó que algunos conocidos eran “paramilitares, de la guerrilla”, pero aún así “lo que ellos me contaron me da para respetarlos”.

Por último habló sobre lo ocurrido el 23 de noviembre del 2004, cuando tras unos exámenes dio positivo por cocaína. “Me ofrecieron y consumí, no era constante sino en un par de ocasiones, pero por eso acá juzgan que uno consume para aumentar capacidad. Simplemente lo hacía de joda, de hobbie”, dijo.



El problema fue que “un día eso me quedó en el organismo por bastante tiempo y me tuve que hacer una desintoxicación”, aclaró el guardameta que defendió el arco de la Selección Colombia en la década de los 90.