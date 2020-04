'El verdadero clásico de Millonarios es con Nacional': Mayer Candelo 

El exfutbolista de Millonarios, Mayer Candelo, habló a través de sus redes sociales, en una entrevista por medio de Instagram live con el conjunto embajador, en la que recordó sus mejor momentos con el equipo capitalino, recordando anécdotas durante sus dos etapas en el club.

En medio de la entrevista, el exjugador, que ahora es director técnico, entró en polémica al referirse sobre cual era el equipo con el que se juega el verdadero clásico Millonarios: "Me empecé a ganar a la hinchada con los goles a Nacional, que es el verdadero clásico. No es con Santa fe, lo digo con respeto, el clásico es con Nacional".

Además, el excapitán azul, también recordó el momento en el que se le señaló por tirar la camiseta del equipo, diciendo: "Me acuerdo que en un partido de local un desadaptado me escupió la cara y me dijo ‘provinciano ladrón’, yo me devolví y le pegué a la malla. Después dijeron que tiré la camiseta y eso no fue verdad, no hubo ni siquiera un video. Al día siguiente me echaron. Fue triste cuando me sacaron, pero me fui con la idea de regresar".

El exvolante, durante toda su carrera ha reconocido que es hincha del Deportivo Cali, pero que su paso por Millonarios le dejó grandes sentimientos, públicamente ha declarado que ama a Millonarios y que espera sentirlo toda la vida.



Candelo, en su segunda etapa con Millonarios consiguió el título de la Copa Colombia en el 2011 y la Liga local en 2012, siendo referente y además capitán del equipo embajador en ese momento.