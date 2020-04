‘Antes a la Selección iban los mejores, ahora es nombre y farándula’

En diálogo con Caracol Radio, Jairo ‘El Tigre’ Castillo lanzó fuertes críticas contra los últimos procesos en la Selección Colombia y recordó algunos emotivos momentos que vivió con el América de Cali.



Castillo jugó con el equipo colombiano las Eliminatorias de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, así como la Copa América del 2001 en la que fue campeón. Anotó además cinco goles, tres en clasificatorias y dos en amistosos.

Según el exfutbolista, a la Selección “antes iban los mejores de cada equipo” y argumentó que eso cambió porque “ahora van es por nombre, farándula, redes y votación”. Aunque no dio nombres específicos, si puntualizó en que deben ser convocados “los que estén jugando en ese momento”.



“Deben estar los mejores, el que esté en la actualidad bien y los que no están jugando no tiene que estar en la Selección”, aseveró.

​Respecto a su paso por América, recordó que el mejor partidos de su vida fue en la final de 1999 contra Atlético Nacional. Por otro lado, la noche del descenso contra Patriotas fue “el partido más triste”, esto porque “no había visto a tanto hombre llorar como ese día”.



Por último, señaló que los títulos con el conjunto escarlata “fueron los mejores momentos”, al igual que conseguir la Copa América con Colombia, “es lo mejor que te puede pasar”.