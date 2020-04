Matías de los Santos ilusiona en Millonarios: así está su situación

El fútbol llega a su final de temporada y la duda reina sobre las ligas que tuvieron que detenerse, a raíz de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus. Los clubes deben decidir respecto a compra de jugadores, ventas y renovaciones, en medio de la difícil situación económica.



Precisamente, desde Argentina llegan buenas noticias para los hinchas de Millonarios. Matías de los Santos está cedido en Vélez, pero su contrato culmina el 30 de junio y hasta ahora no se sabe nada de una compra.

Según el diario AS, Daniel Gutiérrez, representante del futbolista, afirmó que la posibilidad de que De los Santos sea comprado por el conjunto argentino “la veo difícil por la crisis sanitaria a nivel mundial y además se suma la devaluación del dólar en Argentina”.



En caso de no hacer efectiva la transferencia, el uruguayo deberá volver a Colombia para volver vestir la camiseta de Millonarios, club con el que todavía tiene un año más de contrato.



El principal problema para la vuelta de Matías a Bogotá está en que, según su agente, “tenemos la condicionante que está el fuerte en rumor que no habrá fútbol en Colombia hasta el año próximo. Deberíamos entonces buscar la posibilidad de que siga su carrera en otra liga”.



El central de 27 años arribó a Argentina a mediados del 2019, pero por una fuerte lesión de rodilla solo pudo disputar siete partidos. Con el conjunto embajador jugó 83 partidos, anotó seis goles y consiguió dos títulos, en tres años.