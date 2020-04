Resultados del examen médico con el que empieza el caso contra Villa

Este miércoles se conocieron más detalles de la demanda que impuso Daniela Cortés contra Sebastián Villa por violencia de género, tras publicar unas imágenes de los supuestos golpes que él le ha hecho.

Infobae, medio argentino, tuvo acceso al examen médico que le realizaron a la mujer en la tarde del martes y en el que dan fe de unos golpes que sufrió la mujer de 23 años.

Fue la Policía Científica de Ezeiza y el cuerpo médico forense las entidades que acudieron a esta diligencia en la casa donde está hospedada la mujer. El responsable de la valoración fue el Dr. Marcos Frías quien dictaminó lo siguiente.

"Examen psíquico: vigil, presenta atención, percepción y memoria conservada ubicado en tiempo y espacio y deambula por sus propios medios.



Examen físico: al momento del examen presenta edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en brazo derecho cara interna simil lesión que deja la digito presión, equimosis en raíz de muslo izquierdo"

Un edema en la frente se traduce en un chichón y una equimosis significa un hematoma o también conocido como un moretón, que habría sido producida por un fuerte agarrón.

Así es el examen médico a Daniela Cortés. Foto: Infobae

En Infobae también dieron detalles del relato de Daniela Cortés en la denuncia hecha contra Sebastián Villa frente a la Coordinadora de Género del Ministerio de Seguridad, Sonia Sampelungue.

“Sebastián se acercó y le propinó un golpe de puño en la cara, a la altura de la frente, del lado izquierdo. Además, la tomó fuertemente de sus cabellos y la zamarreó fuertemente agarrándola de ambos brazos", dijo.

TYC Sports publicó este miércoles que en una nueva audiencia virtual, la mujer tuvo que ampliar su declaración ante la fiscal porque encontraron algunas contradicciones a su primera declaración y las lesiones constatadas por el médico legista.

No obstante, aún no hay claridad de si Sebastián Villa abandonó la casa de Juan Fernando Quintero, donde se estaba quedando, pues a él le pusieron una restricción perimetral de 1.500 metros y que el hospedaje del volante de River Plate no cumpliría con esta distancia.