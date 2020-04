Quintero también sintió el golpe: en River no gustó la ayuda a Villa

Sebastián Villa no ha estado solo en este momento, en el que todos lo condenan por la denuncia que hizo su expareja, Daniela Cortés, de agresión física, psicológica, amenazas y más, en medio del aislamiento preventivo obligatorio que se lleva a cabo en Argentina, como medida para prevenir el contagio por coronavirus.



La denuncia penal ya está hecha y las investigaciones en curso. Y Villa, que tuvo que salir de su vivienda, en la que está Daniela, fue acogido por su compatriota y amigo Juan Fernando Quintero, volante de River Plate, eterno rival de Boca.



Pesó más la amistad, la patria, que la rivalidad o el querer escapar del escándalo. ‘Juanfer’ fue solidario, aunque criticado por su postura y decisión de ayudar a un hombre que hoy es visto con otros ojos: no como el talentoso y hábil delantero, sino como el hombre que agredió gravemente a una mujer, que está lejos de su país y alejada de su pequeña hija.



Sin embargo, Quintero también sintió el golpe, y recibió un llamado de atención de River. A su entrenador, Marcelo Gallardo, no le gusta que sus jugadores estén envueltos en escándalos. Según ‘Olé’, “a ‘Juanfer’ le aconsejaron desde la dirigencia de River que no se involucrara y se desligara de un lío semejante. La traducción: que no hospedara a su amigo, que está con una denuncia penal”.



Otras versiones de prensa sugieren que el técnico Gallardo le dijo a Quintero que él saliera de su casa, si quería dejar a Villa en su domicilio. Y según ‘Infobae’, un allegado a Gallardo dijo: “Desde ya nos sorprendimos cuando nos enteramos de la situación. No sabíamos que ‘Juanfer’ había alojado a Villa y Marcelo le sugirió que no vuelva a quedarse en la casa”.