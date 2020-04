Teófilo contó todo: explicó su polémica en Argentina y el 'arma' 

En Argentina hay agridulces recuerdos con Teófilo Gutiérrez y su paso por los clubes de allá. En Racing tuvo una importante polémica luego de que lo acusaron de sacar un arma en el vestuario tras una pelea con Sebastián Saja.



El colombiano que ahora milita en Junior, habló sobre el tema y explicó lo sucedido. También, 'Teo' mencionó que nunca encontraron un arma y que no fue verdad.

“Nunca andaba armado. Ese fue un día de Play Station, pero no pasó nada. El arma no la encontraron. Eso es mentira, no había un arma. Lo que pasa es que el presidente no supo manejar la situación. No tengo corazón para disparar un arma, para pelear, sí. Pero ya no me peleo con nadie, mi hija la pequeña me mira y me olvido de todo. Lo que estoy pasando en la cuarentena es lo mejor que me ha pasado en la vida”, aseguró Gutiérrez.



Finalmente, el delantero de Junior explicó cómo fue que sucedieron las cosas y contó que fue por defender a su compatriota Giovanni Moreno, con quien compartía equipo.



“El utilero me abraza y después viene (Sebastián) Saja y le pega a ‘Gio’ (Giovanni Moreno), cuando le veo el ojo rojo a ‘Gio’ me calenté. En el vestuario pasaron muchas cosas, pero solo me meten a mí. Estaban esperando que me equivocara”, agregó.