Teófilo, con todo: le lanzó a Valenciano por las críticas a Junior

Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior, ha hablado en los días anteriores sobre todos los temas. Tocó la opción de volver a River Plate, de un posible llamado de Boca Juniors... y ahora fue el turno para las criticas que ha recibido el equipo y él por parte de Iván René Valenciano.



El 'Bombardero' le ha hecho honor a su apodo y ha tenido varios dardos contra Junior en los últimos meses y años desde su nueva vocación: comentarista deportivo.

En una charla en Instagram con Eduardo Luis, Teófilo no se calló ante las críticas y reaccionó contra el exfutbolista de Junior.



“No, es que a mí no me molesta si opinan de mí porque eso me ayuda a crecer como persona y como deportista. Lo malo de él (Valenciano) es que se está metiendo con la institución que le dio de comer, con la gente de Junior que lo quiere mucho. Está perdiendo credibilidad y no es justo porque él es ídolo de todos, y ha dejado una huella importante en el club, tiene que cuidar esa imagen. Es como en tu trabajo, te tienen que criticar para sobresalir de los demás, preocúpate cuando no hablen de ti. Pero bueno, ahora está cobrando por hablar entonces tiene que cuidar su trabajo", contó el jugador que pasó por Portugal y River Plate.