¡El retiro de un histórico! Grave consecuencia por polémica de 'Teo'

Alfio 'Coco' Basile fue entrenador de Racing en 2012 y es uno de los técnicos que más ha ganado títulos de Fifa en el mundo: 9 en total. En ese año, Teófilo Gutiérrez tuvo varias polémicas en el país suramericano. Una de ellas terminó en la razón del retiro del técnico argentino.



El pasado y mal recuerdo que hay de 'Teo' en Argentina se debe a que sacó un arma cuando estaba en Racing por una discusión con Saja, portero. Se habló de que era de mentira y otros mencionaron que era una pistola de PaintBall. Sin embargo, el 'Coco' mencionó que eso fue causante de su retiro.

"ME JUGUÉ LA VIDA CUANDO TEO SACÓ EL ARMA"#90MinutosFOX - El Coco Basile recordó el momento que se vivió tras el clásico de Avellaneda y reconoció que ese día decidió retirarse. pic.twitter.com/rHGOGmxJAk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 21, 2020

“Ya estaba cansado, pero aparte fue por el gran kilombo de 'Teo' Gutiérrez que sacó la maquina (arma) esa. Me jugué la vida ese día, tengo nietos, tengo todo… Fue difícil, en ese momento. Nunca me había pasado en mi vida, fue algo gravísimo. Por ahí se le escapa un tiro, nunca se sabe. Sí claro, yo cómo sé si es de juguete, andá a comprobarlo... Era un fierro impresionante. Eso me pasó en la calle, en los boliches (discotecas)… nunca en fútbol. Fue gravísimo.", dijo en 'Fox Sports'.



Por otro lado, el extécnico confesó cómo terminó todo y mencionó que allí terminó su carrera; todo por la polémica que tuvo 'Teo' en su paso por Racing.



“Me quedé en el vestuario enfrentándolo, entré a la cancha a calmarlo, hablamos también con Saja, que tenía una buena zurda (peleaba bien).

Entró la policía, se abalanzó sobre Teo y ahí lo agarraron y terminó el kilombo. Ahí dije, no estoy más para esto. Tengo nietos, quiero verlos crecer. Ese día a la noche decidí terminar con mi servicio. No laburo más y renuncié. No se me va a olvidar", finalizó.