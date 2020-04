Estallan críticas en redes contra Eduardo Luis por el canal prémium

Eduardo Luis, narrador colombiano, recibió varias críticas y tuvo algunas polémicas en las redes sociales luego de un video que publicó en su cuenta de Twitter sobre el protocolo que presentó Dimayor al Gobierno.



Por un lado, le criticaron su postura sobre el canal prémium en caso de que vuelva el fútbol y se haga a puerta cerrada. Por sorpresa para algunos seguidores, la respuesta que dio el narrador deportivo no habría sido la esperada y, así, llovieron miles de críticas.

Eduardo Luis empezó mencionando que el fútbol estará para ‘el que quiera'. Uno de los seguidores, molesto, le respondió y le preguntó sobre esa afirmación. El narrador, nuevamente, lanzó varias premisas que los seguidores no dejaron pasar por alto.



“En serio. Como el que compra Netflix, el que no, ve otra cosa. Saludos", “Como Netflix, Spotify, Amazon, etc. Feliz noche", “Hola Johan. Cómo explicas el crecimiento en cuarentena de la venta de plataformas de películas, series y demás? Es así amigo. Hay gente que puede y es mucha. Eso sí, el valor debería analizarse por la situación. Saludos", “Entonces que todo el mundo cancele sus suscripciones a cualquier cosa. Feliz noche César", fueron algunas de las respuestas que dio Eduardo Luis.

Y porqué no se va a poder ver por tv? Claro que se puede, el que quiera. Saludos — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) April 21, 2020 En serio. Como el que compra Netflix, el que no, ve otra cosa. Saludos — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) April 21, 2020 Como Netflix, Spotify, Amazon, etc. Feliz noche — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) April 21, 2020 Hola Johan. Cómo explicas el crecimiento en cuarentena de la venta de plataformas de películas, series y demás? Es así amigo. Hay gente que puede y es mucha. Eso sí, el valor debería analizarse por la situación. Saludos — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) April 21, 2020 Entonces que todo el mundo cancele sus suscripciones a cualquier cosa. Feliz noche César — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) April 21, 2020



Los seguidores y usuarios en redes sociales le criticaron esta reacción y la postura al momento de responder sobre este tema, pues algunos mencionaron que solamente le importaba el canal prémium y no los televidentes.