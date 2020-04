Curiosidades, aspectos llamativos y más del nuevo protocolo de Dimayor

La Dimayor publicó este lunes el protocolo, que fue entregado al Gobierno, para que se analice la opción de reanudar el fútbol en Colombia, bajo una estricta supervisión de higiene y salubridad.



Así las cosas, son numerosos los aspectos que resultan curiosos y/o difíciles de cumplir para un estilo de vida bastante particular, como lo es el del colombiano. Infraestructuras regulares, zonas comunes limitadas y más son los aspectos a tener en cuenta con cada propuesta de Dimayor.



Respecto a las fases se encuentra lo siguiente:



- Asegurar que los funcionarios comuniquen cuando presenten algún síntoma respiratorio, fiebre o gripa común para proceder a su suspensión de actividades y aislamiento. Esto es un arma de doble filo, si bien la idea es buena, en el sentido de mantenerse alerta, pueden haber omisiones que terminen afectando al grupo, más allá de los análisis previos a entrenamientos y demás.



- En caso que alguna persona, dentro de las viviendas, de los miembros del personal presenta síntomas respiratorios, se realizará una prueba de PCR y se verificará con la prueba que se hace en el club al personal. Luego de esto, mantener al jugador o miembro del cuerpo de apoyo aislado hasta conocer el resultado de la misma. Esta particularmente muestra lo difícil que es mantener un control permanente sobre familiares de futbolistas y la relación de estos con el mundo exterior. Además de poder afectar al jugador en su participación directa en entrenamientos o competencia.



- Se prohíbe el uso del celular, joyas, cadenas, aretes y piercings en las zonas de entrenamiento. Esta pondrá a prueba el nivel de compromiso de jugadores y demás integrantes de los planteles, los objetos personales son de especial cuidado.



- Una carpa destinada a la toma de las pruebas rápidas, requiere dos mesas con dos sillas para médico y enfermera, sillas con distancia social mientras se toman las muestras(15). Una cabina que pueda rociar una solución desinfectante a cada una de las personas que vayan a ingresar a los terrenos de juego. Esta es una de las medidas particulares que puedan dar problemas a equipos de menor cuantía, por ingresos, sitios aptos para realizarlo y demás.

- El espacio para el almacenamiento de los implementos de trabajo debe cumplir con tener un tamaño adecuado, y estar preparado y limpio para poder ser utilizado una vez inicie esta fase. Debe cumplir con condiciones de ventilación adecuada y señalizada. Otro aspecto que se dificulta para equipos, principalmente de la B, que no cuentan con espacios que cumplan estas caracterósticas.



- El kit de desinfección y entrenamiento para 15 días por parte del club a cada jugador: 45 tapabocas, guantes (45 pares), un par (2) de gafas de protecciónindustrial, Gel hidroalcohólico o alcohol glicerinado, ropa de entrenamiento / uniformes /petos / chalecos para GPS para 15 días de trabajo. Fuertes e importantes medidas de protección individual.



- Vestier con más de 10 duchas: Podrán entrar en grupos simultáneos de máximo 5 jugadores.ono se permitirá el uso de vestieres con menos de 10 duchas. Continúan los aspectos que para equipos grandes son sencillo, pero para los más modestos queda muy complicado.



- Todos los jugadores del entrenamiento deben llegar en su vehículo personal o transporte personalizado individual privado, sin compañía y que el recorrido sea de la casa a la sede de entrenamiento sin parar ni abrir las ventanas de los automóviles. Un gasto adicional para equipos cuyos salarios no le permiten a sus jugadores tener facilidades de movilidad.



- El bus debe salir de un punto fijo de la ciudad y no hará paradas para recoger pasajeros hasta llegar a la sede deportiva de entrenamiento. Acá se habla de máximo 10 personas por bus, dejando dos asientos de espacio entre uno y otro, pero en e caso de que hayan más, tocaría incurrir en otro gasto.



- La llegada de los jugadores deberá ser gradual. En grupos de tres con horarios específicos desde 01:30. Para 25 jugadores serían de ocho por grupo, los que viene en bus tendrían igual que esperar mientras llega su turno y asegurarse de que no entren en contacto con alguien más.

- Los miembros del cuerpo técnico, preparadores físicos y cuerpo médico deben coordinar las actividades a una distancia mínima de 2 metros entre ellos. Algo realmente complicado por simple lógica.



- Se sugiere que los ejercicios de trabajo busquen respetar distancias entre ellos. Por más sugerencia que sea, es igual al punto anterior. Muy difícil en un deporte de contacto cumplir con ello.



- NO se recomienda trabajar en diferentes sesiones en el día solo se autorizará una sesión diaria. Uno de los aspectos más llamativos, que afecta sin duda a entrenadores.



- Buscar dentro de las posibilidades que el jugador lleve su proceso de recuperación con ejercicios en casa. En este sentido y sin la supervisión directa de un profesional, los tiempos de recuperación se alargarían más, en un torneo que necesita acabar rápido.



- Para aquellas personas que no puedan llegar en un vehículo propio al entrenamiento, el club debe disponer de un transporte individual a cada uno de ellos, y disponer de un bus que recoja al personal logístico. Un gasto adicional, además de tener especial cuidado en el transporte contratado para llegar al bus.



- 16 jugadores●3 cuerpo técnico, director, asistente técnico y preparador físico●3 personal de apoyo, medico, fisioterapeuta o kinesiologo y/odelegado.●2 utileros



- Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona.. Al llegar a otra ciudad, se necesitaría de al menos tres buses para transportar a las 24 personas. Algo de especial cuidado.



- Recogebolas: Este personal debe ser mayor de edad y serán cuatro (4) personas como máximo que deberán desinfectar los balones. Otra novedosa iniciativa.



- Los elementos publicitarios deberán ser de material liviano y no deberá estar ubicada a menos de cinco metros de las líneas laterales o la línea de meta. En este sentido, todo elemento de este tipo bajará en cantidad por temas de distancia y seguridad.



- Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado y ventiladores en las instalaciones. En zonas de trópico con alta temperatura, este factor terminará afectando a diferentes equipos.



- Los estadios o escenarios deportivos que cuenten con 4 camerinos deben garantizar que todos se encuentren en óptimas condiciones y el uso de todos los camerinos para el desarrollo del partido, garantizando así que un mismo equipo pueda distribuirse en dos camerinos para ofrecer mayor espacio y menor aglomeración de personas. Equipos de bajos recursos y sin la infraestructura necesaria, no podrá cumplir con esto.



- El Comisario Deportivo será el encargado de la salida en primera instancia de los jueces, después los jugadores de club visitante y para finalizar el club local. En otro apartado indica que primero salen los locales y después los visitantes. No hay claridad en dicho sentido.