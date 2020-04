ABC del protocolo de la Dimayor para que vuelva el fútbol en Colombia

Este lunes, la Dimayor dio a conocer el protocolo que le entregó al gobierno nacional como medida de protección para que el fútbol colombiano se pueda reanudar.



Para realizar el documento de 71 páginas, la Dimayor fue asesorada por departamento médico de la FCF, liderado por el Doctor Gustavo Pineda y el delegado del Ministerio del Deporte, Doctor Mauricio Serrato, para crear un completo y estricto protocolo que les ayude a que el fútbol se reanude.

A pesar de ello, esta entidad señaló que el fútbol seguirá detenido por los próximos días y que no habrá ningún tipo de cambio hasta que reciban una respuesta del gobierno nacional.



En este protocolo, la Dimayor dio unos parámetros para que el fútbol se reanude.

Regreso a entrenamientos

La Dimayor estipula que entre desde que se dé el aval hasta una fase que ellos llaman entrenamiento en grupos pasen mínimo 28 días. Así que las competencias se reanudaran finalizando mayo o en junio.



Las fases propuestas para el retorno a entrenamientos son:



1. Fase de pruebas, diagnóstico y definición del personal.



2. Fase de adecuación de instalaciones, indumentaria y entrega de kits.



3. Fase de entrenamiento en grupos.



4. Fase de entrenamiento plantel completo.

Inicialmente, los jugadores deberán someterse a nuevas pruebas para identificar si alguien se ha contagiado con covid-19 en el último mes. Después de que todos tengan los resultados, los entrenadores podrán elegir a un grupo de 25 jugadores para que vayan a entrenamientos, mientras que los demás deberán seguir entrenando en su casa por si sucede alguna anomalía con los que sí pueden salir. Además de los jugadores se necesitarán estas personas.



Cuerpo técnico: 3 personas (director técnico principal y 2 asistentes (Puede ser Asistente Técnico y Preparador Físico). - Médico: 1 persona. - Fisioterapeuta: 1 persona. - Utilero: 1 persona. - Aseo: 2 personas. - Seguridad: 1 persona (Oficial de Seguridad). Se recomienda que sea siempre la misma persona para tener mejor desarrollo y cumplimiento del protocolo. - Servicio de vigilancia: 2 personas que en ningún momento tendrán acceso a las personas directamente - Personal de mantenimiento de la cancha: 2 personas que ningún momento tendrán acceso a las personas directamente - Conductor: 1 persona que no tendrá acceso a las facilidades de entrenamiento ni estadio.

Entrenamiento de Nacional Foto: Tomada de Twitter: @nacionaloficial

A las personas que el cuerpo técnico elija para ir a los campos de juego deberán cumplir con un estricto cuidado en el que deben cambiarse la ropa desde que llegan al sitio de entrenamiento y meterlo en bolsas plásticas hasta llevarse a su casa la ropa con la que entrenaron para lavarla allí.



Luego de que se estipule que ninguna persona está contagiada y todo esté desinfectado en las instalaciones, las personas deberán volver a entrenamientos. Al terreno solo podrán ir 20 jugadores y cada uno deberá llegar en su vehículo o en el bus del equipo, en el que podrán ir máximo once jugadores. En esta primera fase de entrenamiento solo podrán entrenar de a dos grupos de 10 personas.



El gimnasio no se podrá utilizar y luego de un estricto protocolo de llegada al campo de juego, en el que los clubes deben hacer pruebas rápidas para saber si las personas tienen o no covid-19, los jugadores, cuerpo técnico y demás personas solo podrán usar el salón de utilería, baño, salón de fisioterapia y terreno de juego.

Viajes de los jugadores

La Dimayor no informó cuál será la aerolínea en la que viajarán, pero casi siempre lo hacen por Avianca. Además aseguró que debe estar completamente desinfectado ese espacio. Además invita a que los jugadores todo el tiempo estén a dos metros de distancia desde la llegada al aeropuerto hasta la sala de abordaje y que no hablen con ninguna persona dentro de los aeropuertos.



Quienes lo hagan en transporte terrestre también tienen un protocolo en el que se parte de la buena fe que las empresas hagan una desinfección de los buses.



En ambos casos, el club deberá entregarle a los jugadores un kit con tapabocas, guantes, gafas y todos elementos posibles para evitar el contagio.

Hospedaje en ciudades como visitante

Los jugadores deberán quedarse cada uno en una habitación y no podrán tener contacto entre ellos en ningún momento. Incluso las charlas deberán ser por videoconferencia.

Foto: Néstor Gómez/CEET

Partidos a puerta cerrada

Los jugadores y cuerpo técnico harán el ingreso al estadio por la puerta maratón de cada escenario.



Desde la mañana del día del partido, a los jugadores y el cuerpo técnico se le tomarán pruebas rápidas de covid-19, mientras que en la puerta maratón se le harán pruebas a personal de administrativo del estadio ( 6 horas antes del partido), logística de Dimayor (5 horas), personal de medios y prensa (4 horas) y a los 4 árbitros (3 horas).



Cada equipo puede asistir al campo con ● 16 jugadores ● 3 cuerpo técnico, director, asistente técnico y preparador físico ● 3 personal de apoyo, medico, fisioterapeuta o kinesiologo y/o delegado. ● 2 utileros

Recursos para partidos a puerta cerrada COVID-19



● No se habilitan tribunas al público. ● Logística: Diez (10) personas máximo lo dispone el organizador. ● Dos (2) brigadistas contra incendios. ● Diez (10) auxiliares de enfermería, un (1) Medico y un (1) MEC y una (1) ambulancia medicalizada. ● No hay venta de Boletería. ● No se Habilita Punto de comidas. ● Implementación suministrada por la organización, para el calentamiento de los equipos que vayan a jugar en el estadio. Esta implementación debe encontrarse limpia y desinfectada por el personal de aseo del estadio y debe realizarse el mismo procedimiento una vez los equipos hayan finalizado el calentamiento y sean almacenados.