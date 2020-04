Otro campeón con Millonarios que exalta a Juan Manuel Lillo

Juan Esteban Ortiz es uno de los jugadores que salió campeón con Millonarios en el 2012 y continúo en el embajador hasta 2015, cuando emigró al Atlético Huila.

El volante antioqueño habló con Datos DIM de su carrera como futbolista y allí recordó sus buenos momentos con la camiseta del poderoso, club que le permitió debutar y en el que encontró a un gran amigo para su vida como Javier ‘Choronta' Restrepo.

De Medellín pasó a Millonarios y allí estuvo del 2011 al 2014 tiempo en el que salió campeón de la Copa Colombia (2011) y la Liga (2012).

De esa época tiene muy buenos recuerdos, aunque tuvo que ganarle al equipo de sus amores en la final y con un gol de penalti.

“Para ese partido de vuelta me tocó cobrar ese penal. Como se dice vulgarmente iba cagado porque si yo botaba el penal pues los rolos iban a pensar que yo me vendí o alguna cosa. Queda la sensación agridulce porque gane la final, pero contra el equipo de mis amores. Habían muchas cosas en juego porque también era quedar en la historia, los premios que son demasiadamente buenos, una cosa de locos", dijo Ganicita.

Allí también habló de los entrenadores que más lo marcaron y le preguntaron por qué no resaltó a Leonel Álvarez, con quien también fue campeón en Medellín.

“Porque cuando uno juega fútbol profesional tiene la oportunidad de que lo dirijan muchos técnicos. Yo me he identificado más con Lillo porque muchos decían que era un loco por la forma de expresarse, pero los que vivíamos el día a día veíamos su forma de entrenar y de comprender el juego. El mismo Richard Páez que es con quien más me quedo por su forma de trabajar. Como en la vida, el manejo de grupo se importante y ellos lo tenían porque en el fútbol eso es fundamental para que los equipos rindan", explicó.

Ahora, Ortiz está sin equipo y aunque estuvo cerca de jugar con Cortuluá, su oportunidad de vincularse a ese equipo se quedó en veremos por la pandemia del coronavirus que pausó el fútbol. Sin embargo, él confía en volver a Medellín en algún momento de su carrera que con 32 años aún no acaba.