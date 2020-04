‘Llegó oferta de la Premier, no me fui y me sentí frustrado’: Córdoba

Óscar Córdoba ha sido uno de los mejores arqueros que han pasado por Boca Juniors. Sus increíbles atajadas y liderazgo lo llevaron a conquistar varios títulos a nivel nacional e internacional.



En diálogo con la radio argentina, el exfutbolista reveló unas cuantas anécdotas sobre su instancia en el club y el legado que han dejado los colombianos en el equipo.

Primero, Córdoba contó sobre cómo se dio su llegada a Boca: “Mientras estaba firmando contrato, entro (Mauricio) Macri a la oficina y le dijo a otro dirigente ‘¿Ya firmó el colombiano o traemos a Chilavert?’ ahí le respondí que se iba a acordar de mí cuando me fuera del club”, reveló.



Por otro lado, recordó también la vez en que llegó una oferta por él desde la Premier League pero “Macri me dijo que lo que ofrecían por mí era poco, que esperara a que ofrecieran un poco más”. Aclaró que con 32 años era “una oportunidad única, no fui y me sentí frustrado”.



Al final de la charla afirmó sentirse alegre por “ver cómo reciben hoy en día a mis compatriotas en Boca, yo entré por la puerta de atrás” y manifestó también que le recomendó a los directivos de Boca el fichaje de Franco Armani, quien en ese momento era jugador de Atlético Nacional, pero “no me tuvieron en cuenta”.