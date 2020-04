No para la polémica: otra pulla de Millonarios a equipos 'chicos'

La lucha en Dimayor y entre los mismos equipos del Fútbol Profesional Colombiano sigue con tensión. Millonarios, por un lado, es de los que están a favor de Jorge Enríque Vélez y en los últimos días han tenido problemas con declaraciones contra algunos clubes.



Primero fue Enrique Camacho y ahora Gustavo Serpa, quien mencionó que los equipos grandes 'ponen a vivir a los chicos', argumentando y respondiendo a las declaraciones pasadas del presidente de Patriotas; César Guzmán.

“Ahora los equipos grandes vamos a poner a vivir a los otros 20, no los llamemos chicos porque se ofenden, con la compra de sus jugadores. Hay equipos a los que no les afecta eso porque no tienen afición, entonces no pierden nada al jugar con el estadio vacío; nosotros, sí; 30 o 35 % viene de taquillas; otro 30 %, de patrocinios; y el 30 % restante, de derechos de televisión", dijo Serpa en 'La W Radio'.



Recordemos que días atrás, Guzmán había criticado la actitud de los dirigentes azules sobre los demás clubes de la Liga. Guzmán, en dialogo con Blu Radio, afirmó que el presidente de Millonarios actuó con “desprecio por sus colegas y compañeros”, al dar a entender que “somos clubes sin importancia”, pues Camacho había mencionado que los que estaban en contra de Dimayor eran los clubes chicos.